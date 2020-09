Magazine Astro de filmes pornô é acusado de 20 novos casos de agressão sexual e estupro

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Jeremy deve voltar aos tribunais em outubro. (Foto: Reprodução)

Astro de filmes pornô dos anos 1980 e 1990, Ron Jeremy foi acusado de 20 novos casos de agressão sexual, sendo uma delas de pedofilia. O ator está preso em Los Angeles, nos Estados Unidos, desde junho, quando recebeu oito acusações de agressão sexual e estupro por quatro mulheres em West Hollywood.

A atualização de acusações, de acordo com o jornal “Los Angeles Times”, ocorreu na última segunda-feira, dia 31, no tribunal, quando os juízes estavam agendando uma audiência preliminar a Jeremy. O artista declarou em junho ser inocente dos primeiros casos, que teriam acontecido entre 2014 e 2019. A imprensa norte-americana explica que a a prisão do ex-ator pornô nos tribunais em junho motivaram outras denúncias por todos os Estados Unidos de mulheres que se consideraram agredidas por ele.

Há denúncias de mulheres que também trabalharam na indústria de filmes pornô, alegando abusos e estupro, mas não só. Mais de 50 mulheres foram ouvidas, porém nem todas entraram no processo por não terem resultado em acusações criminais.

Jeremy deve voltar aos tribunais em outubro.

