Geral Astronauta captura “olho do furacão” Ian diretamente da Estação Espacial Internacional

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ian foi classificado na categoria 4 quando atingiu o sudoeste da Flórida. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quando o poderoso furacão Ian atingiu a Flórida (EUA) na quarta-feira (28), Bob Hines, astronauta da Nasa (agência espacial norte-americana), capturou imagens dele enfraquecido, mas ainda forte, diretamente da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

No Twitter, Bob compartilhou imagens e impressões sobre o que viu: “Esta tempestade é ENORME! Esse é o rio Mississippi e Nova Orleans à esquerda. Cobre toda a península da Flórida! Nós podíamos ver através do olho quando estava chegando à terra firme. Orando pela segurança de todos que lidam com #HurricaneIan”, escreveu o astronauta

Apesar de Ian ter cruzado o estado como tempestade tropical na quinta-feira (29), ele ainda levou ventos fortes para a Costa Espacial, forçando o atraso de vários lançamentos. No início desta semana, a Nasa retirou seu foguete lunar Artemis 1 da plataforma de lançamento do Centro Espacial Kennedy para abrigá-lo no edifício de montagem de veículos.

Furacão Ian

O furacão Ian foi classificado na categoria 4 quando atingiu o sudoeste da Flórida, na quarta-feira (28), depois enfraqueceu e se tornou uma tempestade tropical. A ISS faz parte de uma rede de observação que rastreia tudo em tempo real diretamente da órbita da Terra, embora as previsões sejam feitas a partir de um conjunto de satélites gerenciados pela Nasa, pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA, na sigla em inglês) e outras entidades.

Nos últimos dias, inclusive, a NOAA tem feito vários avisos de inundações com risco de morte, chuvas fortes e ventos, que se estendem pelos estados americanos da Flórida, de Geórgia, das Carolina do Norte e do Sul.

“Espera-se que o centro de Ian saia da costa da Flórida em breve e se aproxime da costa da Carolina do Sul na sexta-feira. O centro se moverá mais para o interior das Carolinas na sexta à noite e no sábado”, disseram.

Os ventos permanecem na velocidade máxima de 100 quilômetros por hora, com fortes rajadas, mas uma nova intensificação pode ocorrer quando o furacão se aproximar da costa. “O enfraquecimento é esperado depois que Ian se mudar para o interior”, o que ocorrerá a partir deste sábado, segundo a NOAA. As informações são da revista Época.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral