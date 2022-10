Geral Rússia veta resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre anexações de regiões da Ucrânia

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou as anexações. (Foto: Eskinder Debebe/UN Photo)

Nesta sexta-feira (30), a Rússia vetou no Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) a resolução da entidade que condena os referendos de anexação realizados por Moscou em quatro regiões da Ucrânia.

O texto, proposto por Estados Unidos e Albânia, foi submetido à votação dos 15 países-membros do Conselho. Dez países votaram a favor da resolução, a Rússia votou contra e quatro países se abstiveram: Brasil, China, Gabão e Índia.

A resolução condena os referendos, chamando-os de “ilegais” e dizendo que “não têm validade”. Também de acordo com o texto, os referendos “não podem formar a base de nenhuma alteração do status destas regiões”, incluindo “qualquer pretensa anexação”.

Quatro regiões

Como a Rússia anexará quatro regiões que ocupou, mas apenas parcialmente, quando estão no meio de uma zona de guerra? Vladimir Putin assinou um acordo para anexar as regiões, depois de declarar que a Rússia nunca desistiria delas e as defenderia com todos os meios disponíveis.

Por que agora?

O presidente da Rússia está com o pé atrás. Sua guerra de sete meses está perdendo ímpeto, enquanto a dramática contraofensiva da Ucrânia está atrapalhando sua reivindicação original às duas regiões orientais de Luhansk e Donetsk.

Ao anexar essas regiões, bem como Zaporizhzhia e Kherson ao sul, ele poderá enviar tropas recém-mobilizadas para o front. Mas ele também pode ameaçar os países ocidentais se eles continuarem a armar a Ucrânia com mísseis usados contra o que ele agora chama de território russo.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou essa escalada perigosa: “Qualquer decisão de prosseguir com a anexação das regiões da Ucrânia de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporíjia não teria valor legal e merece ser condenada. Não é algo que pode ser conciliado com o contexto jurídico internacional; se opõe a tudo o que a comunidade internacional deveria defender; desrespeita os propósitos e princípios das Nações Unidas”.

Uma repetição da Crimeia?

O que ocorre agora parece uma reprise do que Putin fez em março de 2014, tomando a região da Crimeia da Ucrânia, convocando um referendo amplamente condenado pela comunidade internacional e anexando-o apesar da rejeição internacional, exatamente através do mesmo processo constitucional que culminou em uma votação no Parlamento russo em apoio.

Exceto que não é. A Crimeia foi tomada com pouco derramamento de sangue e ficou sob total controle russo.

Em graus variados, todas as quatro regiões agora anexadas ainda estão parcialmente em mãos ucranianas. Juntas, elas representam 15% do território ucraniano.

As duas regiões do leste estão parcialmente ocupadas por separatistas apoiados pela Rússia desde 2014, mas, após sete meses de guerra, apenas 60% de Donetsk foi reivindicada pela Rússia, e Luhansk está no centro de uma grande ofensiva ucraniana. As forças russas podem estar a horas de perder a cidade estratégica de Lyman.

A capital regional de Zaporíjia é firmemente administrada pela Ucrânia, embora ao alcance de mísseis russos, e as forças ucranianas estão a apenas alguns quilômetros da cidade de Kherson.

Como é possível anexar quatro regiões que você nem controla? Qualquer que seja a resposta, o líder da Rússia estava claramente com pressa para fazê-lo, anunciando referendos sobre as anexações quase sem aviso prévio.

Em seu discurso de anexação, o presidente Putin pediu um cessar-fogo à Ucrânia e um retorno às negociações, mas deixou claro que não haverá devolução do território ocupado à Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta sexta-feira (30) que qualquer ataque ao território anexado seria considerado um ato de agressão. As informações são da agência de notícias AFP e da BBC News.

