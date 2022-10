Geral Coreia do Norte dispara novo míssil balístico, o quarto em uma semana

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

O lançamento ocorreu depois que a vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, visitou Seul nesta semana. (Foto: Reprodução)

Na manhã deste sábado (1º), no horário local (sexta-feira, 30, no Brasil), a Coreia do Norte disparou um míssil balístico não especificado em direção à sua costa leste no sábado, afirmaram autoridades da Coreia do Sul. Este é o quarto lançamento que Pyongyang realiza em uma semana.

O lançamento ocorre depois que os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizaram o Ulchi Freedom Shield, o maior exercício militar conjunto em cerca de cinco anos, e depois que a vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, visitou Seul nesta semana.

A guarda costeira do Japão também relatou pelo menos dois testes de mísseis balísticos que suspeitam ter sido conduzidos por Pyongyang. Citando uma fonte do governo, a emissora governamental japonesa NHK disse que um segundo míssil pousou fora da zona econômica exclusiva do país.

A Coreia do Norte disparou mísseis antes e depois da visita de Harris à Coreia do Sul.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, chegou à Coreia do Sul na quinta-feira (29), um dia após a vizinha Coreia do Norte realizar um novo teste de míssil balístico.

Kamala foi ao país asiático para fortalecer a aliança de Washington com Seul. Harris desembarcou na Base Aérea de Osan depois de uma visita a Tóquio para participar do funeral de estado do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.

A vice americana se encontrou com o presidente Yoon Suk-yeol. Antes, disse que a aliança de ambos os países é “um eixo de segurança e prosperidade na península coreana”.

“Estou aqui para reforçar a força de nossa aliança e fortalecer nosso trabalho conjunto”, afirmou Kamala.

Túnel no complexo nuclear

Na quarta-feira, a agência de espionagem de Seul afirmou que Pyongyang parece ter concluído “um terceiro túnel no complexo nuclear de Punggye-ri”, informou o congressista Yoo Sang-bum após uma reunião com funcionários do serviço de inteligência.

A Coreia do Norte provavelmente escolherá um momento entre o próximo “Congresso do Partido Comunista da China, em 16 de outubro, e as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, em 7 de novembro”, para o próximo teste, afirmou Yoo.

O isolado regime comunista executou seis testes nucleares desde 2006. O mais recente, e mais potente de todos, aconteceu em 2017, no que Pyongyang apresentou como uma bomba de hidrogênio, com potência calculada de 250 quilotons.

