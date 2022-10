Geral Sobe para 21 o número de mortos após passagem do furacão Ian na Flórida

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

Os fortes ventos do furacão Ian atingiram em cheio Naples, no Sudoeste da Flórida. (Foto: Reprodução)

O furacão Ian atingiu a Carolina do Sul nesta sexta-feira (30), um dia depois de abrir um rastro de destruição pela península da Flórida, arrastando casas, causando o colapso de uma ponte e deixando milhares de pessoas presas ao longo da costa do Golfo do Estado.

O furacão causou pelo menos 21 mortes confirmadas ou não confirmadas na Flórida, disse Kevin Guthrie, diretor da Divisão de Gerenciamento de Emergências do Estado, em um comunicado na manhã desta sexta. Foi a primeira vez que uma autoridade do Estado ofereceu uma estimativa de vítimas.

Ian, que enfraqueceu para uma tempestade tropical durante sua passagem pela Flórida, foi atualizado para um furacão de categoria 1 na quinta-feira, enquanto se dirigia para a Carolina do Sul com vento de velocidades máximas sustentadas de 140 km/h, disse o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

O furacão estava previsto para atingir o norte de Charleston levando inundações potencialmente fatais, tempestades e ventos. Centenas de quilômetros de litoral, que se estendem da Geórgia à Carolina do Norte, estavam sob alerta de furacão.

Autoridades na Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte pediram aos moradores que se preparem para condições perigosas.

No meio da manhã desta sexta-feira no condado de Charleston, na Carolina do Sul, todos foram obrigados a sair das estradas e o Aeroporto Internacional de Charleston foi fechado por causa dos ventos fortes.

Kelsey Barlow, porta-voz do condado de Charleston, que abriga mais de 400 mil moradores, disse que o condado tem dois abrigos abertos e um terceiro de prontidão.

Charleston está particularmente em risco. Um relatório encomendado pela cidade divulgado em novembro de 2020 mostrou que cerca de 90% de todas as propriedades residenciais são vulneráveis a inundações. Partes do nordeste da Carolina do Sul, perto de Charleston, também podem experimentar até 20 centímetros de chuva.

Ian atingiu a terra na tarde de quarta-feira, quando atingiu a ilha de Cayo Costa, na costa do Golfo da Flórida, como um furacão de categoria 4 com ventos máximos sustentados de 241 km/h.

“Este pode ser o furacão mais letal da história da Flórida”, disse o presidente americano, Joe Biden, durante uma visita ao escritório da agência federal que combate desastres naturais, FEMA, em Washington.

“Os números (…) ainda não são claros, mas recebemos informações que dão conta de uma perda substancial de vidas”, acrescentou, assegurando que pretende ir o quanto antes ao estado, mas também para a ilha de Porto Rico, afetada recentemente pelo furacão Fiona. As informações são da agência de notícias Reuters e da RFI.

