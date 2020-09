Mundo Astronautas da Estação Especial Internacional vão ganhar banheiro que custou 23 milhões de dólares

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

O equipamento utiliza fluxo de ar para levar a urina e as fezes até os recipientes adequados. (Foto: Nasa/ Divulgação)

Os astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) vão ganhar um novo banheiro espacial, mais confortável e compacto que as instalações utilizadas no momento. A novidade, que custou US$ 23 milhões, o equivalente a R$ 127 milhões, chegará ao laboratório em órbita no início de outubro.

Conhecido como Sistema de Gerenciamento de Resíduos Universal (UWMS), ele é 65% menor e 40% mais leve que o banheiro da ISS atual, de acordo com a NASA, responsável pelo projeto. Essa mesma tecnologia será utilizada nas espaçonaves das futuras missões do projeto Artemis, rumo à Lua e Marte.

Apresentando medidas comparáveis aos banheiros de camping, o UWMS inclui um funil e uma mangueira com formato especial para urina e um assento, que pode ser usado pelas mulheres da tripulação e também para evacuações. Assim como o modelo antigo, ele utiliza o fluxo de ar para puxar a urina e as fezes do corpo, levando-as aos recipientes adequados.

Esse sistema de fluxo de ar é iniciado automaticamente, quando a tampa do vaso sanitário é levantada, tecnologia que também possibilita controlar melhor os odores da cabine, conforme a agência espacial americana. Outra novidade é a utilização de peças mais duráveis e resistentes à corrosão, reduzindo o tempo gasto com manutenções.

O novo banheiro da Estação Espacial Internacional será lançado em uma missão de reabastecimento de rotina, junto com outras cargas comerciais, que serão colocadas em órbita na espaçonave Cygnus, do Northrop Grumman, impulsionada pelo foguete Antares. A decolagem está prevista para terça-feira (29), em uma plataforma no estado da Virgínia.

Conforme o cronograma da Nasa, a acoplagem da nave à ISS deve acontecer no dia 3 de outubro. Chegando lá, o banheiro espacial será instalado ao lado da versão atual, que fica no módulo 3 da estação.

Destaque brasileiro

A Nasa destacou uma foto feita por astrônomos amadores de Alagoas. A imagem mostra o momento em que a Lua encobria o planeta Marte. A imagem, capturada em 6 de setembro deste ano, foi destaque no concurso diário Astronomy Picture of the Day no dia 11 de setembro.

Os astrônomos amadores que fizeram o registro são Davi Duarte e Romualdo Caldas. A fotografia foi feita utilizando um telescópio de 12 polegadas e uma câmera. Eles trabalham no Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas, da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

A imagem mostra um fenômeno conhecido como ocultação astronômica. No registro, a ocultação lunar de Marte faz parecer que o satélite natural da Terra é maior do que o planeta vermelho — quando, de fato, é menor.

As fotos do dia da Nasa são encontradas na internet ou enviadas pelos fotógrafos para a agência espacial americana. As imagens são avaliadas e selecionadas por especialistas da agência.

