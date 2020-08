Depois de dois meses a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley voltaram à Terra no último final de semana. Isso deu por encerrada a missão Demo-2, que serviu para que a SpaceX provasse à Nasa (a agência espacial norte-americana) que já pode realizar lançamentos tripulados de missões operacionais. Após o mergulho da cápsula Crew Dragon Endeavour no oceano, a dupla de astronautas teve que esperar tanto tempo para serem resgatados, que decidiram matar o tédio passando trotes telefônicos.

Este foi o primeiro pouso aquático de astronautas da Nasa desde 1975, época em que a tripulação ainda voavam nas cápsulas Apollo usadas ​​para as antigas missões lunares. Depois disso, foi a vez do ônibus espacial entrar em ação – eles pousavam em terra, um método que parece mais simples, já que não havia necessidade de resgatar ninguém no meio do mar. Mas a Crew Dragon levou os estadunidenses de volta aos velhos tempos, e a tripulação teve que esperar mais de 1h antes de sair de lá.

Entediados, decidiram se divertir um pouco para aliviar a tensão da reentrada – sempre um momento de muito nervosismo, devido aos grandes desafios que a atmosfera terrestre exige quando uma nave volta do espaço. Hurley e Behnken tinham um telefone via satélite à sua disposição, e então decidiram também voltar aos velhos tempos (no caso, à infância), passando alguns trotes. “Estávamos em uma nave espacial, fazendo brincadeiras por telefone com satélite com quem pudéssemos encontrar”, revelou Hurley em uma coletiva de imprensa, algumas horas depois.

Os astronautas não tentaram esconder que se divertiram basante com essa “arte”. Hurley ainda disse que a conta de telefone deveria ser enviada a Elon Musk, CEO da SpaceX, que estava junto à equipe da Nasa no centro de controle da missão. Infelizmente, a dupla não deu detalhes sobre o conteúdo ou teor dos trotes, para que o público também pudesse rir com eles.

Agora que a Crew Dragon passou com louvor por todos os testes exigidos pela NASA, a SpaceX poderá iniciar as missões operacionais, começando com a Crew-1, que acontecerá em setembro deste ano. Será que mais trotes do tipo serão dados no meio do oceano daqui a alguns meses? E se essa brincadeira acabar se tornando uma nova tradição nos voos tripulados da Nasa. Bom, mesmo se isso não acontecer, certamente quem atendeu as ligações já tem uma história interessante para contar aos netos: “uma vez recebi trote de astronautas da Nasa logo que eles voltaram do espaço”.