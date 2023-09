Ciência Astronautas que bateram recorde voltam à Terra após mais de um ano; foi a missão mais longa em órbita

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Americano de origem latino e russos passaram mais de um ano em órbita. (Foto: Nasa/Reprodução)

Um astronauta da Nasa e dois cosmonautas russos aterrissaram nessa quarta-feira (27) no Cazaquistão depois de uma missão de mais de um ano na Estação Espacial Internacional (ISS), anunciou a agência russa Roscosmos. “Hoje, às 14h17, horário de Moscou, a espaçonave Soyuz MS-23 (…) com os cosmonautas Sergei Prokopiev e Dmitri Petelin e o astronauta da Nasa Francisco Rubio, que ficaram um ano na ISS, pousou na região da cidade de Zhezkazgan, no Cazaquistão”, disse a Roscosmos, em comunicado.

Sergei Prokopiev e Dmitri Petelin passaram 370 dias, 21 horas e 22 minutos no espaço, o voo mais longo do programa da ISS, sublinhou a agência espacial russa no documento. O recorde absoluto de maior permanência no espaço é do cosmonauta russo Valeri Poliakov, com 437 dias.

O último recorde de um americano tinha sido alcançado em 2022 com o astronauta Mark Vande Hei, com 355 dias consecutivos. Agora, Frank Rubio, de 47 anos, filho de pais salvadorenhos, ultrapassou a marca. O chefe da Nasa, Bill Nelson, disse que a missão representou um “momento histórico na exploração espacial”.

“Frank Rubio conclui sua jornada de 371 dias no espaço, estabelecendo um novo recorde para o voo espacial mais longo de um astronauta americano. Bem-vindo ao lar, Frank!”, escreveu ele no X (antigo Twitter).

Em conversa ao vivo com a Nasa na semana passada, ele afirmou que a experiência foi desafiadora, embora tenha reconhecido que, em alguns aspectos, tenha sido uma “bênção incrível”.

Rubio achava que sua missão duraria seis meses, duração habitual da missão. Mas a estada foi prolongada devido a danos na nave de regresso, a Soyuz MS-22. De acordo com o procedimento padrão, esse foguete permaneceu acoplado à ISS como uma nave de escape de emergência, caso necessário, e deveria trazer de volta os três viajantes em dezembro. No entanto, ele sofreu um vazamento, provavelmente devido ao impacto de um pequeno meteorito.

A Roscosmos decidiu então trocar a nave por precaução e enviou outra para a ISS sem tripulação a bordo. O setor espacial é um dos poucos em que existe cooperação entre a Rússia e os Estados Unidos, num contexto muito tenso devido ao conflito na Ucrânia.

Frank Rubio

Rubio nasceu na californiana Los Angeles, nos Estados Unidos, mas viveu seus primeiros anos na América Central. Ele formou-se na Academia Militar dos Estados Unidos em 1998 e obteve um doutorado em Medicina em 2010.

Antes do diploma, porém, ele serviu como piloto de helicóptero UH-60 Blackhawk e voou mais de 1,1 mil horas. Após alcançar esse feito, ele estabeleceu um novo objetivo: o de atingir 365 dias no espaço. Antes dele, o recorde norte-americano era do astronauta Mark Vande, que passou 355 dias no espaço.

Nesse período, ele também voou mais de 600 horas de combate em situação de perigo iminente. Membro da equipe de paraquedismo de West Point, ele é considerado um “mestre de salto”, tendo realizado mais de 650 em queda livre. O norte-americano também atuou como supervisor de clínica, prestador de cuidados médicos executivos e cirurgião de voo no Arsenal de Redstone, Alabama.

Ele foi selecionado pela Nasa para fazer parte da Classe de Candidatos a Astronautas de 2017, e foi lançado a bordo da Soyuz MS-22 em 21 de setembro de 2021. Rubio possui bacharel em Relações Internacionais e, embora tenha nascido em Los Angeles, considera Miami, na Flórida, a sua cidade natal. Ele é casado com Deborah Rubio e tem quatro filhos. Sua mãe, Myrna Argueta, mora em El Salvador.

