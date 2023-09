Mundo Maior influencer do mundo fatura 400 milhões de reais

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

MrBeast, o youtuber mais popular do mundo. (Foto: Getty Images)

O youtuber MrBeast é o maior influenciador do mundo em 2023, segundo levantamento Top Creators, divulgado nessa semana pela revista “Forbes”. O criador de conteúdo teve faturamento estimado em US$ 82 milhões (cerca de R$ 400 milhões), entre junho de 2022 e junho de 2023.

A tiktoker Charli D’Amelio é a mulher mais bem colocada no ranking. Ela teve faturamento estimado em US$ 23 milhões (R$ 115 milhões) e, apesar de ser a terceira com mais seguidores, aparece em 5º lugar no ranking.

Para definir o ranking, a “Forbes” considerou o faturamento estimado entre junho de 2022 e junho de 2023, o número de seguidores, o engajamento (curtidas, comentários e compartilhamentos divididos pela quantidade de seguidores) e os negócios comerciais de cada influenciador.

Com 312 milhões de seguidores, MrBeast vence neste critério e também em faturamento (US$ 82 milhões), mas perde em engajamento para outros nomes da lista com faturamento e total de seguidores em números bem menores.

Por outro lado, a tiktoker Christina Najjar, por exemplo, tem bem menos seguidores, 2 milhões – ela está na lanterna neste critério. No entanto, registra o maior engajamento de todos, com taxa de 42% de curtidas, comentários e compartilhamentos.

A maioria dos influenciadores da lista é dos Estados Unidos – não há nenhum brasileiro no ranking. E, em termos de idade, o mais novo é Ryan Kaji, de 11 anos, e o mais velho, Mark Rober, de 43 anos.

Quem é MrBeast

MrBeast é um americano de 25 anos que costuma publicar vídeos com desafios, como passar horas na Antártica, ou jogos valendo dinheiro. Mas nem todos se encaixam nestas categorias: um vídeos recente superou as 150 milhões de visualizações ao mostrar um trem caindo em um buraco.

O YouTube é a rede onde ele é mais conhecido. Ele ganhou destaque por investir parte do que ganha em vídeos ultracaros: alguns chegam a custar milhões para serem produzidos.

Em junho deste ano, ele disse a um podcast em junho deste ano que reinveste “cada centavo que ganha”, segundo relatou à BBC.

É essa abordagem de conteúdo que pode começar a explicar por que o YouTuber americano atrai um público tão gigante — o que permite aumentar cada vez mais as apostas que ele faz.

