Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Craque brasileiro se transferiu recentemente para a Arábia Saudita. (Foto: Reprodução/Instagram/@neymarjr)

Um vídeo publicado por Neymar em suas redes sociais viralizou nessa semana. O craque brasileiro afirmou estar chateado por não encontrar em um imóvel todos os pré-requisitos que havia exigido. Quando concretizada sua transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi noticiada uma lista de pedidos do astro.

“Saindo de casa, vim conhecer a casa e não estou muito feliz, porque não tem 25 quartos como eu pedi, garagem para oito carros, entre outras coisas. Mas está bom, né?”, brincou Neymar na publicação no Instagram.

Na lista de regalias que seriam dadas a Neymar, o britânico The Sun publicou à época que havia a mansão de 25 cômodos, geladeiras repletas de refrigerantes e açaí para seus amigos e familiares, além de uma equipe de sete funcionários trabalhando durante 24h em sua casa e uma frota de sete carros composta por Bentley Continental GP, um Aston Martin DBX, uma Lamborghini Huracan, três Mercedes G Wagon e uma van Mercedes.

Nos últimos dias, Neymar tem aparecido com mais frequências nas redes sociais. Na segunda-feira, desmentiu uma informação de que teria pedido para a diretoria do Al-Hilal demitir o técnico português Jorge Jesus.

“Mentira… vocês têm que parar de ficar acreditando nessas coisas, páginas como essa… com milhões de seguidores não podem ficar postando fake news! Com todo respeito do mundo, eu peço que pare com isso. É muita falta de respeito”, escreveu o craque.

O atleta foi vendido pelo Paris Saint-Germain, da França, ao Al-Hilal em 15 de agosto. O vínculo do atacante brasileiro com o clube saudita é de dois anos, e ele receberá cerca de 160 milhões de euros (R$ 847,6 milhões, aproximadamente) por temporada.

Neymar e o Al-Hilal entram em campo às 15h (de Brasília) de sexta-feira (29), quando vai receber o Al-Shabab-SAU, no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riad, pela oitava rodada do Campeonato Saudita. O time de Riad é o vice-líder e encara o 11º colocado.

Messi está fora

Apesar da expectativa, Lionel Messi perdeu a final da Copa dos Estados Unidos, nessa quarta-feira (27), entre Inter Miami e Houston Dynamo. Seria a segunda decisão do argentino pelo clube da Flórida — antes, ele vencera a Leagues Cup.

Messi sentiu um problema físico no duelo com o Toronto FC, no último dia 20, e deixou o campo ainda no primeiro tempo. Na última partida da equipe, no fim de semana, contra o Orlando City (empate em 1 a 1), ele foi poupado.

A confirmação veio com o anúncio da escalação do Inter Miami para a final. O camisa 10 não aparece nem no banco, assim como o lateral-esquerdo Jordi Alba. Do trio ex-Barça, apenas Busquets vai jogar, como titular.

2023-09-27