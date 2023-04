Ciência Astronomia: novo mapa de Marte permite “ver todo o planeta de uma vez”

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Novo atlas de Marte foi feito a partir de observações da espaçonave Hope dos Emirados Árabes. Foto: Divulgação Novo atlas de Marte foi feito a partir de observações da espaçonave Hope dos Emirados Árabes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um novo mapa global de Marte, divulgado no início deste mês, oferece uma nova perspectiva do planeta. Montado a partir de três mil fotos tiradas pela sonda Hope, dos Emirados Árabes Unidos, ele mostra o planeta vermelho em sua verdadeira luz.

Mapas de Marte não são novidade. Na década de 1890, o empresário americano Percival Lowell usou sua riqueza para construir o Observatório Lowell em Flagstaff, no Estado do Arizona, e, enquanto olhava para Marte através de um telescópio de 24 polegadas, localizou o que pensou serem canais artificiais construídos por uma civilização marciana.

Ele observou estruturas semelhantes a raios em Vênus. Mais tarde, foi demonstrado que Lowell pode ter inadvertidamente transformado seu telescópio em um espelho e observado a parte de trás do próprio globo ocular.

Já na era espacial, numerosas espaçonaves passaram por Marte ou entraram em órbita do planeta. Mas orbitadores anteriores, como o Mars Global Surveyor da Nasa e o Mars Reconnaissance Orbiter, geralmente se aproximaram muito mais da superfície marciana, muitas vezes em órbitas projetadas para passar repetidamente acima de um determinado local na mesma hora do dia.

Essas imagens forneceram detalhes cada vez mais nítidos da superfície, incluindo dunas de areia, ravinas e rochas que rolaram pelos morros. “São imagens incríveis e espetaculares”, alegou Atri. “Mas você não vê o planeta inteiro de uma vez”, ponderou o pesquisador. As condições de iluminação, que variavam conforme o lugar, dificultavam a criação de uma visão única e global.

As condições de iluminação não são um problema para outros tipos de mapas. O Global Surveyor carregava um altímetro que projetava um feixe de laser na superfície. Medindo o tempo que o pulso de luz levava para chegar à superfície e voltar, o instrumento pôde medir a altura de cada recanto da superfície. Os cientistas usaram os dados para fazer um mapa topográfico detalhado.

Para visualizações à luz visível, o Telescópio Espacial Hubble, em órbita ao redor da Terra, pode ver um lado inteiro de Marte. Os cientistas reuniram muitas dessas imagens num mapa global semelhante ao novo mapa da espaçonave Hope.

Mas Marte, no ponto mais próximo, está a quase 55 milhões de km da Terra, logo, as imagens do Hubble carecem de nitidez. Hope viaja em torno de Marte em uma órbita elíptica que varia de 20 mil km a 43 mil km da superfície marciana. Isso é consideravelmente mais alto do que o Mars Reconnaissance Orbiter, mas muito mais próximo do que o Hubble.

“Pensamos: ok, deveríamos ter um atlas, porque poderemos fotografar Marte por um período de vários anos”, comentou Atri. “Portanto, devemos primeiro ter um onde não apenas mapeamos todo o planeta, mas mostramos como ele muda ao longo do ano marciano”, acrescentou o estudioso.

Dimitra Atri conseguiu encontrar imagens com condições de iluminação semelhantes para juntar, omitindo aquelas em que as nuvens obscureciam a superfície. O processo durou meses.

Atri contou que ele e seus colegas estão escrevendo um artigo científico para descrever o algoritmo que desenvolveram. O mesmo método pode ser aplicado a outras espaçonaves que visitam outros lugares, incluindo o Jupiter Icy Moons Explorer, ou Juice, da Agência Espacial Europeia.

