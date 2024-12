Economia Ata do Copom no Brasil; juros, inflação e PIB nos Estados Unidos: o que olhar na semana

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2024

O mercado olhará de perto mais detalhes sobre política monetária que o documento do Copom trará. (Foto: Reprodução/Copom)

Na penúltima semana completa do ano ainda há muito para acompanhar na agenda econômica. Lá fora, o assunto é juros, com decisão do Federal Open Market Comittee (FOMC) do Federal Reserve (Fed) marcando a semana, na quarta-feira (18). Por aqui, mesmo sem indicadores relevantes, as atenções ainda se voltam para a tramitação do pacote fiscal de contenção de gastos.

Além da tramitação do pacote de gastos no Congresso, o mercado também acompanha algumas divulgações domésticas. A primeira delas será a Ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na terça (17). Na decisão que trouxe o aumento de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, o Comitê também sinalizou novas altas para próximas reuniões. Por isso, o mercado olhará de perto mais detalhes sobre política monetária que o documento trará.

O Banco Central também divulgará seu Relatório Trimestral de Inflação, na quinta-feira (19). Ainda sem data definida mas também nessa semana, haverá a divulgação da Arrecadação Federal de novembro.

PIB dos EUA

A semana nos Estados Unidos ganhará tração a partir da quarta-feira (18), com a decisão da taxa de juros pelo FOMC. A expectativa é de corte de 25 pontos-base, para o intervalo de 4,25%-4,5%, com cerca de 96% de probabilidade pela ferramenta FedWatch, do CME Group. O comunicado que acompanha a decisão e o discurso de Jerome Powell, chairman do Fed, poderá trazer indicações sobre a continuidade de cortes nas taxas.

O mercado considera possível que haja uma pausa nos cortes para retomada após uma ou duas decisões. Para a reunião de janeiro, por exemplo, a taxa ficaria mantida após um corte na quarta-feira, de acordo com o FedWatch.

No dia seguinte, enquanto investidores ainda digerem a decisão e o comunicado que a acompanhará, será apresentado o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA do terceiro trimestre. A projeção é de crescimento de 2,8%, segundo a pesquisa da Reuters, com manutenção do valor anterior.

Na sexta-feira (20), o índice PCE será apresentado. O indicador é uma das principais métricas de inflação do país e será o primeiro a ser divulgado após a decisão do Fed.

Os dados da China serão divulgados neste semana, com apresentação de métricas como preços de imóveis, investimentos em ativos fixos, produção industrial no ano, taxa de desemprego e vendas no varejo. As informações são do portal InfoMoney.

Ata do Copom no Brasil; juros, inflação e PIB nos Estados Unidos: o que olhar na semana

