Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

O atendimento será de segunda-feira à sábado das 7h às 22h e aos domingos das 8h às 18h. Foto: Divulgação O atendimento será de segunda-feira à sábado das 7h às 22h e aos domingos das 8h às 18h. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (15), o Rio Grande do Sul já conta com mais um Atacadão. A mais nova loja está localizada na avenida Flores da Cunha 4.000, parada 57, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

“A mais nova loja contará com padaria e açougue uma proposta que promete atender seu público de forma ainda mais satisfatória além de amplo estacionamento, a rede lojas Atacadão se destaca no Brasil inteiro pelas ofertas e condições de pagamento diferenciadas da concorrência”, afirmou a empresa.

O atendimento será de segunda-feira à sábado das 7h às 22h e aos domingos das 8h às 18h.

Sobre o Atacadão

O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil. Maior atacadista brasileiro em número de lojas, está presente em mais de 200 cidades distribuídas por todos os estados do Brasil, é líder no segmento de atacarejo (cash & carry) e está em rápida expansão.

Com mais de 60 anos de história e 73 mil colaboradores, a rede conta com mais de 350 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais. Também atua no e-commerce com o seu próprio canal de vendas online e com uma robusta operação de marketplace, que conta com mais de 300 sellers parceiros de atacado.

2024-02-15