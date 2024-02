Acontece Feijoada do Hilton Porto Alegre retorna à programação do hotel com edição especial Ressaca de Carnaval

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

Prato tipicamente brasileiro será servido aos sábados, à partir das 12h Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O volta a ser dia de feijoada no Hilton Porto Alegre (Rua Olavo Barreto Viana, 18). O tradicional banquete de sabores bem brasileiros retorna à programação do hotel na próxima semana, 17/02, com uma edição especial: “Feijoada Ressaca de Carnaval”, ao meio-dia. Uma dica imperdível para quem quer repor as energias após a folia.

Assinada pelo chef Caio Silva, a feijoada conta com buffet completo, com variedade de oito tipos de carnes (carne seca, costela de porco, lombo de porco, linguiça calabresa defumada, paio, orelha, pé e rabo suíno). Um salad bar com muitas opções frescas e molhos especiais dão frescor à refeição, enquanto uma ilha de petiscos complementa o banquete com petiscos como calabresa acebolada, torresmo, mandioca e banana frita. As sobremesas também brilham no menu do chef, na ilha com diversas opções, estão delícias como pé de moleque de Castanhas, pudim de leite com amêndoas, Brigadeiro de caipirinha e muito mais.

O valor por pessoa é de R$ 99,00 (+taxas), com todos os pratos à vontade e direito a uma caipirinha como welcome drink. Reservas de acordo com a disponibilidade pelo WhatsApp (51) 98164 1357 ou e-mail portoalegre.bistro@hilton.com. Crianças até 03 anos não pagam. De 4 a 12 pagam 50%.

