Acontece Paço Santo Inácio, empreendimento da UMA Incorporadora, inicia as operações na casa histórica

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

O local conta com restaurante, salas de coworking, e abrigará eventos culturais entre outras atrações Foto: Foto: Divulgação Espaço Santo Inácio. Foto: Divulgação Foto: Foto: Divulgação

Após anos planejando, a abertura do casarão do Paço Santo Inácio para o público está chegando. Localizado na Rua Santo Inácio (número 295, bairro Moinhos de Vento – Porto Alegre), o Paço Santo Inácio é um empreendimento residencial da UMA Incorporadora, que preserva características do projeto original – casa projetada no início do século passado. Listada como patrimônio cultural, agora ela abrigará operações permanentes como salas de coworking Paço by Onyx, o restaurante Le Cochon Volant, auditório multiuso, salas de reuniões e memorial histórico.

O Paço promete ser um espaço onde gastronomia, facilidades corporativas e cultura se encontram. Posteriormente à entrega do edifício, a UMA Incorporadora faz agora a abertura do casarão Paço Santo Inácio para a comunidade em geral. Este sempre foi o objetivo da empresa com esse empreendimento, e possibilitará aos visitantes desfrutarem de um complexo, em que se encontra desde local de trabalho até lazer – em meio a um espaço que une o clássico e o contemporâneo. “Um lugar de integração, networking, celebração e cultura, de uso compartilhado por todos e para todos que acreditam no potencial deste espaço único no Moinhos de Vento” declara Antonio Ulrich, sócio fundador da UMA Incorporadora, juntamente com seu irmão Newton Ulrich.

O moderno e o encanto da arquitetura cultural do Paço Santo Inácio se unem no Paço by Onyx – um inovador espaço de trabalho (temporário ou fixo), administrado pela Onyx Coworking e projetado pelo escritório Portela Arquitetura. Isabel Gavioli, proprietária da Onyx, destaca a importância de criar um ambiente que não apenas atenda às necessidades práticas, mas também celebre a singularidade e a história do local. “Estamos comprometidos em oferecer mais do que uma área para trabalhar; queremos proporcionar uma experiência acolhedora e inspiradora para todos os nossos usuários em meio à essência da época em que o Paço foi construído”, afirma Gavioli.

Ainda há a abertura do Le Cochon Volant, no mês de janeiro. Com projeto arquitetônico de Luara Mayer e Isadora Daltrozo, o restaurante propõe uma imersão na cultura e culinária francesas. Conta com dois ambientes, bar e salão, uma variada carta de vinhos e gastronomia assinada pelo chef Gabriel Rossi, que também administra o estabelecimento, ao lado de João Miragem e Daniel Mitidiero, parceiro do negócio – sendo Rossi e Miragem também administradores do Bottega Maria, nome já conhecido na capital gaúcha. Em soft opening, seu horário de funcionamento será somente à noite, mas a proposta é que, a partir de março, esteja aberto também mais cedo para almoço.

Miragem reforça que o Paço Santo Inácio é um espaço repleto de memórias e um símbolo de como todos podem pensar na cidade preservando a história sem deixar de construir o novo. Ele ainda relata que ao longo das etapas de formatação do negócio, estabeleceu um relacionamento extremamente positivo com os sócios da UMA Incorporadora. “Fomos acolhidos pela equipe da UMA, da qual nos sentimos parte hoje. Esse alinhamento de objetivos e uma busca comum por fazer sempre melhor é o que nos dá muita certeza na força da parceria”, garante.

A abertura do casarão marca o início das atividades promovidas pela UMA Incorporadora nos próximos meses de 2024. Conceituada desde sua concepção para trazer novas perspectivas e ideias, a casa vai além da proposta de trabalho e lazer, propondo contemplar também um centro de cultura e pensamento. O local possui estacionamento rotativo – dois pisos reservados exclusivamente para visitantes – e central de vendas da UMA Incorporadora, onde é possível conhecer de perto as unidades residenciais ainda disponíveis no Paço Santo Inácio e o apartamento decorado.

Sobre o Paço Santo Inácio O Paço Santo Inácio está localizado junto a uma das casas mais admiradas do bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre, originalmente projetada no início do século passado pelo arquiteto espanhol Fernando Corona. O empreendimento, realizado pela UMA Incorporadora, respeita o projeto original enquanto apresenta a harmonia entre o antigo e o novo. A proposta de decoração busca manter as características de uma mansão de família, proporcionando a seus visitantes uma experiência mais verdadeira e fiel ao idealizado por Corona, que é responsável por outros pontos da capital gaúcha, como o Santander Cultural e a Galeria Chaves.

A casa ganhou nova vida através de um criterioso processo de preservação e restauração, abrigando um edifício residencial moderno e de alto padrão, que tem o objetivo de se apresentar aos moradores como uma extensão de seus lares. Além disso, conceituado desde o início do investimento para trazer novas perspectivas, ideias e receber a comunidade em geral, o Paço Santo Inácio abriu ao público em 2024. Contando com um moderno coworking Paço by Onyx, e com o restaurante Le Cochon Volant, a UMA Incorporadora também iniciará uma agenda de atividades culturais no espaço

