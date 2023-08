Acontece Atacadão gerou mais de 6 mil vagas de emprego na Região Sul no primeiro semestre de 2023

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

No Rio Grande do Sul, foram contratados 3.660 profissionais em 12 cidades. Foto: Divulgação No Rio Grande do Sul, foram contratados 3.660 profissionais em 12 cidades. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com o fim da integração com o Grupo BIG em junho deste ano, o Atacadão, maior atacadista em número de lojas e presente em todos os Estados brasileiros e Distrito Federal, passou a contar com mais de 350 lojas. Só na região Sul, são 64: 28 no Rio Grande do Sul, 25 no Paraná e 11 em Santa Catarina.

Com a expansão, o Atacadão gerou mais de seis mil vagas de emprego nos três Estados, com oferta de cargos em diversas áreas, desde operacional até liderança no primeiro semestre de 2023. No Rio Grande do Sul, foram contratados 3.660 profissionais em 12 cidades – Alvorada, Gravataí, Lajeado, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, Sapiranga, Sant’Ana do Livramento, Pelotas, Porto Alegre e Uruguaiana. O estado é o terceiro em números de lojas da bandeira (28) – atrás apenas de São Paulo (102) e Bahia (31).

“Estamos presentes no Rio Grande do Sul desde 2008, contribuindo com os negócios dos pequenos e micros empreendedores, oferecendo alimentação básica a preços justos. Somente no estado, empregamos quase 4.430 mil pessoas de forma direta e continuamos contribuindo com novas oportunidades para a sociedade, expandindo cada vez mais nossa atuação em regiões estratégicas”, comenta Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

No Paraná, foram abertas mais de 1.700 oportunidades nas cidades de Curitiba, Toledo e Guarapuava. E, em Santa Catarina, 660 novos profissionais passaram a atuar nas cidades de Chapecó, Florianópolis e Lages.

“Estamos diante de uma enorme responsabilidade, que envolve não só os trabalhadores diretos, mas as famílias que estão relacionadas a cada um deles e que também estão vinculadas aos benefícios gerados pela companhia. Precisamos honrar o privilégio de poder contribuir com o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atuamos”, explica Oliveira.

Sobre o Atacadão

O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil. Maior atacadista brasileiro em número de lojas, está presente em mais de 200 cidades distribuídas por todos os estados do Brasil, é líder no segmento de atacarejo (cash & carry) e está em rápida expansão. Com mais de 60 anos de história e 73 mil colaboradores, a rede conta com mais de 350 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais. Também atua no e-commerce com o seu próprio canal de vendas online e com uma robusta operação de marketplace, que conta com mais de 300 sellers parceiros de atacado.

