Campaz sente problema muscular em jogo contra o Vasco e preocupa o Grêmio

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Atacante precisou deixar a partida com apenas sete minutos do primeiro tempo na Arena Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com 50 mil torcedores na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e a reestreia do técnico Renato Portaluppi, a tarde deste domingo (11) não foi destaque apenas pelos pontos positivos para o tricolor.

Aos sete minutos do primeiro tempo, na partida pela Série B do Brasileirão contra o Vasco, o atacante Campaz sentiu uma lesão após uma bola esticada e precisou deixar o time titular ainda na etapa inicial.

O colombiano não foi perdoado pela torcida, saiu carregado de campo e foi até vaiado. O jogador não vinha sendo bem visto pelo seu torcedor. O departamento médico do Grêmio fala em uma distensão em um primeiro momento.

No seu lugar entrou Thaciano, autor do gol da vitória mais uma vez, que se candidata a novo titular da equipe de Renato. A substituição ocorreu aos sete minutos após o apito inicial, quando o Grêmio já perdia por 1 a 0.

O atacante passará por exames e será reavaliado para saber se terá condições de ficar à disposição ou não nas próximas partidas. Já no banco de reservas, o meia fez um sinal com as mãos para indicar um “puxão” na coxa.

