Inter Com gol na partida contra o Cuiabá, o atacante Alemão vira artilheiro do Inter no Brasileirão

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Jogador volta a brilhar e chega ao sétimo gol no nacional, o nono pelo clube gaúcho Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Com fase iluminada, o atacante Alemão marcou mais uma vez na vitória do Inter contra o Cuiabá, no sábado (10), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. O jogador virou o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro e empatou com Edenilson no topo dos goleadores da temporada.

A disposição do atleta foi coroada com mais um gol. Aos 22 minutos da etapa final, Pedro Henrique cruzou da direita na cabeça do centroavante, que mandou para o fundo das redes. Alemão comemorou em frente à torcida antes de sumir no meio dos abraços dos companheiros.

Alemão chegou a sete gols no nacional. Passou por um Wanderson, que deixou a partida no intervalo justamente para a entrada de Pedro Henrique no intervalo em razão de um desconforto na coxa direita.

Na temporada, já são nove gols, mesmo número de Edenilson. Com uma diferença. O antigo capitão tem 45 partidas pelo Inter, 39 delas como titular. Alemão participou de 31 jogos pelo clube gaúcho, 16 desde o início.

