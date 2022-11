Esporte Atacante da Croácia diz que vice de 2018 não é razão para favoritismo na Copa de 2022

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Croácia chegou ao vice-campeonato na Copa do Mundo de 2018 Foto: Reprodução/Internet Croácia chegou ao vice-campeonato na Copa do Mundo de 2018 (Foto: Reprodução/Internet Foto: Reprodução/Internet

A seleção da Croácia chegou a Copa do Mundo do Catar sendo muito respeitada, após o seu vice-campeonato no último mundial. A campanha histórica da edição passada, contudo, não é vista pelo atacante Bruno Petkovic, da seleção croata como motivo para colocar o país como um dos favoritos ao título.

“Não me afetam essas informações, nem as especulações. Desde sempre, nunca fomos considerados favoritos. Nós estamos apenas concentrados”, disse o atacante.

Croácia na Copa do Mundo

Apesar da boa campanha na última edição do Mundial, a seleção croata tem uma história curta em Copas do Mundo. Iniciou suas participações em 1998, sete anos após a ruptura com a Iugoslávia. Os croatas caíram nas fases de grupos em três oportunidades: 2002, 2006 e 2014.

Até chegar à final na Rússia, sua melhor campanha havia sido justamente em 1998, na França, onde terminou a competição em terceiro colocação. .

