Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

CT do Brasil foi aberto à visitação da imprensa neste sábado, horas antes da chegada da delegação à Doha Foto: Lucas Figueiredo/CBF CT do Brasil foi aberto à visitação da imprensa neste sábado, horas antes da chegada da delegação à Doha (Foto: Lucas Figueiredo/CBF Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Tite ainda não definiu quem serão os titulares da Seleção Brasileira que vão enfrentar a Sérvia na estreia do Brasil na Copa do Mundo, na próxima quinta-feira (24). Ao menos no vestiário, Richarlison, Neymar e Raphinha ficam lado a lado.

Em Doha, o vestiário do Brasil foi configurado para receber, em ordem, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Alex Sandro, Fred, Richarlison, Neymar, Raphinha e Daniel Alves do mesmo lado; e Bruno Guimarães, Gabriel Jesus, Antony, Vini Jr., Bremer, Everton Ribeiro, Rodrygo, Pedro e Martinelli.

Do outro lado, de frente para eles, Eder Militão, Fabinho e Alex Telles ficam ao fundo da parede com formato em “U”, enquanto os goleiros são os primeiros a terem seus lugares logo da entrada do vestiário.

O CT da Seleção Brasileira foi aberto à visitação da imprensa neste sábado (19), horas antes da chegada do elenco à Doha. O espaço, que pertence ao clube Al Arabi, tem tudo o que o treinador e sua comissão precisam para conduzir os trabalhos, a começar por um gramado impecável.

