Esporte Fifa exibirá jogos da Copa em festas no Rio de Janeiro e São Paulo

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Fan Festival será realizado em outras seis cidades do mundo Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Fan Festival será realizado em outras seis cidades do mundo (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Rio de Janeiro e São Paulo estão entre as oito cidades do mundo que receberão o Fifa Fan Festival, festas promovidas pela entidade, com exibições de jogos da Copa do Mundo de 2022 em telões, além de shows e atividades para o público. As festas abrem 2 horas antes do início das partidas.

Além das duas cidades brasileiras, o Fan Festival ocorrerá nas cidades de Doha, Londres, Dubai, Riad, Seul e Cidade do México. No Brasil, as festas serão realizadas durante os dias de jogos da seleção brasileira.

No Rio de Janeiro, o festival será na Praia de Copacabana, mesmo local onde foi realizado o evento em 2014, quando o Brasil foi sede do mundial. Em São Paulo, será no Vale do Anhangabaú. A entrada é gratuita e os ingressos, disponibilizados em lotes, podem ser reservados no site do Fifa Fan Festival.

