Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2022

Atacante marcou 11 gols em 48 jogos na temporada 2021 Foto: Divulgação / Fortaleza Foto: Divulgação / Fortaleza

De olho no mercado de transferências para a temporada 2022, o Inter busca alternativas para o ataque. Dentre os interesses do colorado está o atacante David, do Fortaleza.

O empresário do jogador confirmou a negociação. E enquanto pelos arredores do Beira-Rio não se descarta a possibilidade de envolver outros jogadores na transação, a direção do clube cearense afirmou que não aceita emprestar ou liberar David ao Inter sem o pagamento da multa rescisória, que está na casa dos 3 milhões de euros.

O atacante de 26 anos foi revelado pelo Vitória e tem passagens pelo Rio Branco-ES e pelo Cruzeiro.

Na temporada 2021 fez 48 jogos com a camisa do Fortaleza, marcando 11 gols e dando 3 assistências.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

