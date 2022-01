Esporte Seleções de goleadores como Suárez, Cristiano Ronaldo e Lewandowski correm o risco de não estarem na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2022

Cristiano Ronaldo confia em disputar sua 5ª Copa; para isso, Portugal poderá ter de superar a Itália. (Foto: Reprodução)

A contagem regressiva já começou. Falta menos de um ano para a Copa do Mundo do Catar! A principal competição entre seleções começará em novembro e o amante do futebolarte torce os dedos para que os campos do país árabe não percam mais estrelas ofensivas. Alguns dos principais artilheiros do planeta já sabem que não irão ao Mundial e vários outros correm risco.

Homens-gol como o bósnio Dzeko, o norueguês Haaland e o gabonês Aubameyang já estão fora oficialmente da competição e atletas do quilate de Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Ibrahimovic, Immobile, Luis Suárez, Mohamed Salah e Sadio Mané estão ameaçados de não ir ao Catar.

Na Europa, a repescagem será disputada nos dias 24 e 29 de março e já é sabido que a tetracampeã mundial Itália ou Portugal ficará pelo caminho. As duas últimas campeãs da Eurocopa estão na mesma chave e se enfrentariam em possível decisão pela única vaga do Grupo C. Isso caso passem por Macedônia do Norte e Turquia, respectivamente.

Se a Itália não se classificar, ficará fora da Copa pela segunda vez seguida, para desespero de Immobile. O dono do prêmio Chuteira de Ouro da temporada passada do futebol italiano, com 36 gols pela Lazio, sonha em jogar uma Copa como titular pelo País após ficar na reserva em 2014, no Brasil.

“Precisamos do máximo de tranquilidade até março. Vamos recuperar as forças e nos classificaremos para a Copa do Mundo, estou confiante”, crava Roberto Mancini, comandante do esquadrão italiano que ergueu a taça da Euro no meio do ano passado, desbancando a anfitriã Inglaterra na decisão em Wembley.

Com o argentino Messi e o brasileiro Neymar garantidos, uma grande ausência no Catar seria de Cristiano Ronaldo. O astro não conseguiu evitar a virada que Portugal levou da Sérvia por 2 a 1 em jogo que garantiria a vaga direta e agora promete compensar na repescagem para disputar possivelmente sua última Copa.

“O futebol já nos mostrou muitas vezes que são os caminhos mais sinuosos que nos levam aos desfechos mais desejados. O resultado foi duro (perder a vaga direta para a Sérvia), mas não o suficiente para nos abater. O objetivo de marcar presença no Mundial 2022 continua bem vivo e sabemos o que temos de fazer para lá chegar. Sem desculpas. Portugal rumo ao Catar”, confia o craque português.

Duelo de goleadores

Fazendo mais uma temporada incrível, de muitas bolas nas redes adversárias, o polonês Lewandowski pode fazer um mata-mata de goleadores com o sueco Ibrahimovic, no Grupo B da repescagem. A Polônia leva pequeno favoritismo contra a Rússia, enquanto a Suécia chega como incógnita diante da República Checa de Schick, destaque na Eurocopa. Se suas seleções alcançarem a definição da vaga, um dos dois, Lewa ou Ibra, ficará pelo caminho.

O jogador do Bayern de Munique quer se redimir da vexatória campanha da Polônia no Mundial de 2018, na Rússia, no qual não fez nenhum gol em queda precoce da seleção.

Outro grande nome do futebol europeu na repescagem é o galês Gareth Bale. O atacante do Real Madrid, que não é exatamente um artilheiro, gostaria de se despedir dos gramados disputando mais uma Copa. Para isso, terá de ser decisivo contra a Áustria, na repescagem, e depois diante do vencedor de Escócia e Ucrânia.

“Seria incrível jogar a Copa do Mundo, meu sonho. Temos que dar tudo, pois esta pode ser a última vez que a nossa geração tem a oportunidade de garantir a qualificação para um Mundial. É muito importante para nós e queremos tentar aproveitar essa chance’’, enfatiza o jogador de 32 anos.

Na América do Sul, restando quatro rodadas para o término das Eliminatórias, o Uruguai é a grande decepção até o momento. Com quatro vagas diretas e uma na repescagem, a seleção celeste hoje estaria eliminada, pois é apenas a sétima colocada. Experiente astro do time, Suárez, também de 32 anos, ainda acredita na classificação e espera a volta por cima na reta final.

“Minha meta é chegar (à Copa), mas desde que eu me sinta capaz de ajudar a seleção e não seja um estorvo. A vontade sempre vai existir, mas o que realmente importa é que esteja em alto nível para fazê-lo”, diz, admitindo que o rendimento dele e da seleção não é o esperado e custou a demissão do técnico Óscar Tabárez.

Na África

A Copa Africana das Nações começa no próximo domingo e vai até fevereiro. Só depois Egito, Gana, Mali, Marrocos, República Democrática do Congo, Senegal, Argélia, Tunísia, Nigéria e Camarões definirão as cinco vagas do continente na Copa do Catar. Um sorteio definirá os cinco confrontos mata-matas.

Companheiros de Liverpool, o egípcio Mohammed Salah e o senegalês Sadio Mané estarão em potes distintos, o que pode colocá-los frente a frente na briga por uma vaga. O Egito, no pote 2, é quem mais corre riscos, pois terá uma das potências africanas pelo caminho. Além do Senegal, pode encarar Nigéria, Tunísia, Camarões ou Argélia.

Aubameyang poderia estar na disputa, mas a seleção do Gabão é muito fraca e já está fora da luta. Único africano a conquistar a Bola de Ouro, em 1995, George Weah foi um goleador nato e ídolo do Milan que não teve o prazer de disputar uma Copa do Mundo. Nem perto chegou, pois a Libéria, seu país de nascimento, também jamais contou com uma seleção competitiva.

Assim como dificilmente Aubameyang conseguiu ou concretizará tal proeza. No caso do artilheiro do Arsenal, de 32 anos, o fato não é simplesmente por jogar pelo Gabão, mas a opção que ele fez em defender as cores do país de seu pai.

Aubameyang nasceu na França, é filho de uma espanhola e teve a chance de se naturalizar italiano. Abriu mão das potências europeias para realizar sonho de seu François. Verá a Copa pela TV, assim como outros grandes atacantes correm o risco, o que deixaria a competição do Catar um pouco mais carente de goleadores.

