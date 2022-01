Esporte Mick Schumacher parabeniza o pai, Michael, que fez 53 anos, e agradece por inspiração na Fórmula 1

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2022

Mick Schumacher, quando criança, no colo do pai, Michael Schumacher. (Foto: Reprodução/Twitter)

Um dos maiores campeões da história da Fórmula 1, Michael Schumacher completou 53 anos de vida nesta segunda-feira (3). E além das homenagens de suas antigas equipes Ferrari e Mercedes, bem como a própria F1 e a Federação Internacional do Automobilismo (FIA), seu filho Mick Schumacher – piloto da Haas – compartilhou uma mensagem tocante em comemoração à data.

“Feliz aniversário, papai. Dias como este foram importantes para a minha paixão crescente pelo automobilismo, e ainda a afetam até hoje. Sou grato por todas as experiências que você me proporcionou e estou animado para fazer novas no futuro”, escreveu o alemão de 22 anos.

Schumacher, que correu na F1 entre 1991 e 2006 e, posteriormente, entre 2010 e 2012, vem se recuperando nos últimos anos das consequências de um sério acidente que sofreu enquanto esquiava na Suíça em dezembro de 2013.

O heptacampeão não pôde ver de perto a estreia do filho, campeão da Fórmula 2 em 2020, na categoria que o sagrou no mundo do esporte. Mick fará em 2022 sua segunda temporada na F1 e pela Haas.

Desde o acidente, o atual estado de saúde do ex-piloto é um mistério, mantido por sua família e amigos no meio do automobilismo. Schumacher tem se recuperado ao lado dos familiares em casa, na Suíça.

Sua esposa Corinna, mãe de Mick, comentou sobre o atual estado do heptacampeão na ocasião do lançamento de seu documentário, em setembro de 2021: “Todo mundo sente falta de Michael, mas Michael está aqui. Diferente, mas ele está aqui, e isso nos dá força. Moramos juntos em casa, fazemos terapia. Fazemos tudo o que podemos para deixar Michael melhor e nos certificarmos de que ele se sinta confortável e simplesmente sinta nossa família, nosso vínculo”.

No último dia 29 de dezembro, o acidente que feriu o ex-piloto completou oito anos. Nas pistas, Schumacher obteve 91 vitórias e sete títulos mundiais na F1, recordista absoluto de triunfos até Lewis Hamilton, da Mercedes, quebrar sua marca em 2020.

O alemão estreou na categoria em 1991 pela Jordan, migrando em seguida para a Benetton, pela qual conquistou seus dois primeiros títulos, em 1994 e 1995. No ano seguinte, juntou-se à Ferrari, na qual faturou cinco campeonatos mundiais, de 2000 a 2004. Correu pela escuderia até 2006; no seu retorno para a F1 em 2010, representou a Mercedes, até aposentar-se em 2012.

A equipe alemã utilizou as redes sociais para também homenagear o heptacampeão em seu aniversário. “Feliz aniversário para um ícone da F1. Continue lutando, Michael”, escreveu a octacampeã de construtores.

A Ferrari também celebrou o aniversário do ex-piloto, fazendo uma série de publicações sobre o alemão. “Estamos com você, Michael. Hoje e todos os dias”, tweetou.

O perfil oficial da Fórmula 1 também lembrou da comemoração dos 53 anos de Schumi. “Lenda é um eufemismo. Michael completa 53 anos”, publicou a categoria em seu perfil.

A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) também homenageou Schumacher. A entidade foi presidida até dezembro de 2021 por Jean Todt, amigo pessoal do heptacampeão e diretor da Ferrari nos tempos do pentacampeonato. “Toda a comunidade da FIA deseja a Michael Schumacher, sete vezes campeão, um feliz aniversário”, escreveu a entidade em sua publicação.

