Esporte Atacante deixa o Internacional e reforça clube argentino

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Atleta não correspondeu às expectativas com a camisa do Colorado. (Foto: Ricardo Duarte/SCInternacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atacante Lucas Alario deixou o Inter e foi anunciado como novo reforço do Estudiantes nessa quinta-feira (9). O jogador rescindiu o contrato com o clube gaúcho que era válido até o final deste ano e trará um alívio a folha salarial do Colorado, visto que o argentino tinha altos vencimentos.

Contratado com expectativas altas para ser uma boa opção ofensiva do Inter em 2024, Alario deixa o Inter em baixa. O atleta foi reserva em boa parte da temporada e não conseguiu corresponder quando teve chances. Ao todo, marcou cinco gols em 36 partidas.

Sob o comando de Roger Machado, o centroavante foi titular em uma oportunidade apenas, além de ficar de fora das últimas dez partidas do time no Brasileirão. O último jogo foi em junho, no empate contra o Corinthians, e seu melhor momento ocorreu ao marcar no Gre-Nal 441, em que o Inter venceu o maior rival no Beira-Rio.

Após mais de sete anos, Alario retorna ao futebol argentino. O atacante foi revelado pelo Colón, mas viveu grande fase mesmo no River Plate, clube que defendeu entre 2015 e 2017 e conseguiu chegar à Europa. Na Alemanha, atuou por Bayer Leverkusen e Frankfurt, além de vestir a camisa da seleção argentina.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/atacante-deixa-o-internacional-e-reforca-clube-argentino/

Atacante deixa o Internacional e reforça clube argentino

2025-01-09