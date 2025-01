Inter Renê se despede do Inter e acerta com o Fluminense

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Livre no mercado após não renovar com o Colorado, ele assinou um vínculo de dois anos com o Flu. Foto: Marcelo Gonçalves/FFC

O Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Renê, de 32 anos, que estava no Inter. Livre no mercado após não renovar com o Colorado, ele assinou um vínculo de dois anos com o Flu.

Renê chega para substituir Diogo Barbosa, ex-lateral do Grêmio, que não renovou com o Fluminense e acertou com o Fortaleza. Ele recebeu propostas de outros clubes da Série A do Brasileirão, mas a do Tricolor das Laranjeiras se mostrou mais vantajosa financeiramente e esportivamente — devido à disputa do Mundial de Clubes.

“Estou muito feliz e motivado. O Fluminense é um grande clube, que tem pela frente um ano com campeonatos muito difíceis, mas com objetivos muito grandes. […] Agradeço a todos e espero ser muito feliz aqui com essa camisa tão pesada”, declarou o ala.

Quem também aprova a contratação é o técnico Mano Menezes, que gosta bastante do atleta e foi um entusiasta para o acerto. Por já ter trabalhado com Renê no Internacional, deu ótimas recomendações para o lateral-esquerdo.

“Podem esperar de mim muita garra e muita luta dentro de campo, coragem para jogar, sem medo de errar. Acho que isso foi o que me trouxe até aqui. Espero conseguir aplicar tudo isso aqui no Tricolor, ser campeão e deixar a torcida muito feliz. Podem esperar o melhor de mim”, concluiu Renê.

Renê deixou o Inter na virada do ano. Ele desembarcou no Beira-Rio em 2022 e se firmou como o dono da posição. O lateral tem 123 partidas pelo Inter. É o quinto jogador com mais jogos pelo clube do atual grupo. Balançou as redes em duas oportunidades.

