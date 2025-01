Política Ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal preso por interferência nas eleições de 2022 é nomeado secretário em Santa Catarina

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da cidade e assinada pelo prefeito Orvino Coelho de Ávila (direita na foto). Foto: Prefeitura de São José/Divulgação

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, começou na segunda-feira (6) a exercer suas funções como secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação em São José, município vizinho a Florianópolis, em Santa Catarina. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da cidade e assinada pelo prefeito Orvino Coelho de Ávila (PSD).

A secretaria da qual Silvinei será titular tem as missões de: desenvolver e coordenar políticas para impulsionar o crescimento e a diversificação econômica da cidade; fomentar parcerias com o setor privado e apoiar o desenvolvimento de empresas locais; contribuir para o bem-estar da população por meio do desenvolvimento econômico sustentável e da criação de novas fontes de renda; implementar políticas que conciliem crescimento econômico com responsabilidade social e ambiental.

Vasques esteve em prisão preventiva entre agosto de 2023 e agosto de 2024, acusado de interferir nas eleições presidenciais de 2022. Ele é suspeito de coordenar blitzes nas rodovias federais, principalmente na Região Nordeste, que teriam dificultado o trânsito de eleitores. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou sua soltura sob medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Os dados constam de relatório divulgado pelo gabinete do ministro, relator das ações que investigam os responsáveis pelos atos violentos na Praça dos Três Poderes. O ex-diretor também enfrentou acusações por pedir votos a Jair Bolsonaro em suas redes sociais, na véspera do segundo turno de 2022. Após a publicação, apagada posteriormente, ele foi acusado de improbidade administrativa e negou irregularidades durante seu depoimento à CPI do 8 de Janeiro.

Natural de Ivaiporã (PR), Vasques ingressou na PRF em 1995 e se aposentou em dezembro de 2022, recebendo um salário integral de R$ 13 mil, segundo o Portal da Transparência. Em 2024, ele chegou a ser cogitado como candidato a prefeito de São José pelo PL, mas a legenda optou por Adeliana Dal Pont para a disputa.

O prefeito Orvino Ávila, reeleito ano passado, é aliado próximo de Jair Bolsonaro. Em suas redes sociais, Ávila já se referiu ao ex-presidente como o “maior da história” e apareceu em eventos ao lado de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal. A escolha de Vasques para o cargo reforça o alinhamento político entre os dois.

