Mundo Presidente do México rebate Donald Trump e defende chamar Estados Unidos de “América Mexicana”

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Trump defendeu a mudança do nome do Golfo do México para "Golfo da América". Foto: Reprodução Trump defendeu a mudança do nome do Golfo do México para "Golfo da América". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, sugeriu nesta quarta-feira (8) que os Estados Unidos sejam rebatizados de “América Mexicana”. Seu comentário foi uma resposta à fala do presidente eleito Donald Trump de rebatizar o Golfo do México para “Golfo da América”, referindo-se aos EUA.

“Obviamente o Golfo do México é reconhecido pelas Nações Unidas. Mas por que não chamamos [os Estados Unidos] de ‘América Mexicana’? Nome bonito, né? Vamos chamar assim então”, afirmou Sheinbaum apontando para um mapa que mostra o México com territórios que atualmente são dos EUA, e com os EUA aparecendo em verde com nome de “América Mexicana” .

Trump defendeu a mudança do nome do Golfo do México, o maior do mundo, durante coletiva de imprensa na terça (7), a menos de duas semanas de voltar à presidência dos EUA. Trump também fez outras afirmações inflamatórias, como não descartar o uso de força militar para tomar a Groenlândia e o Canal do Panamá, além da intenção de anexar o Canadá pelo estrangulamento econômico. Veja tudo que ele falou aqui.

Para justificar a sugestão, feita de forma irônica, Sheinbaum citou uma Constituição de Apatzingán, promulgada em 1814, mas que nunca foi implementada. O texto propunha a criação de um Estado em todo o território da América do Norte, que compreende México, Estados Unidos e Canadá. A presidente mexicana também disse que Trump está vivendo no passado.

Durante coletiva de governo nesta quarta-feira, Sheinbaum também afirmou que o Golfo do México é reconhecido internacionalmente e pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Alfonso Suárez del Real, assessor político da Coordenação de Comunicação Social da Presidência mexicana, foi na mesma linha: “O nome do Golfo do México é histórico e está registrando ante organismos internacionais, que o consideram como um referente náutico desde o século 16, antes da existência dos EUA”, afirmou mostrando outro mapa com o México contendo territórios que hoje são dos EUA.

Trump disse que mudará o nome do Golfo do México para “Golfo da América” durante seu governo, que inicia em 20 de janeiro.

“Nós vamos mudar o nome do Golfo do México para ‘Golfo da América’, que nome bonito. É apropriado porque o México tem um déficit enorme com a gente, e nós fazemos todo o trabalho lá”, afirmou Trump. “América” é o jeito como os norte-americanos se referem aos EUA.

Ainda não está claro o que Trump pretende com a fala nem como ocorreria a mudança de nome. Também não ficou claro se a medida seria uma referência ao controle da região.

O Golfo do México é o maior golfo do mundo, sendo cercado por terras da América do Norte e da América Central. A região tem uma superfície de aproximadamente 1,55 milhão km², e seu subsolo é rico em petróleo. Além dos EUA, o golfo banha o México e Cuba.

O republicano reiterou que aplicará “tarifas pesadas” para o México e o Canadá, alegando ser para compensar pelo alto fluxo de drogas entrando nos EUA. Em relação ao Canadá, Trump sugeriu que o país fosse incorporado aos Estados Unidos, se tornando o 51º estado norte-americano. O presidente eleito disse ainda que poderia usar “força econômica” para uma fusão entre os dois países.

“Você se livra da linha traçada artificialmente e observa como ela fica… e também seria uma segurança financeira muito melhor”, disse.

Segundo o presidente eleito, os Estados Unidos gastam demais para defender o Canadá e afirmou que o país vai deixar de comprar madeira ou carros canadenses, já que “não precisa” dos produtos do vizinho.

