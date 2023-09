Inter Atacante do Inter Pedro Henrique fará exame para suspeita de fratura

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Após sair do vestiário, o atacante estava com uma tipoia Foto: Reprodução Após sair do vestiário, o atacante estava com uma tipoia (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após o empate, o Inter saiu da partida contra o Goiás pelo Brasileirão com uma preocupação. O atacante Pedro Henrique deixou o campo sentindo dores no antebraço esquerdo. Depois de sair do vestiário, o atleta deixou o local com uma tipoia na região.

O clube gaúcho voltou para Porto Alegre ainda no sábado (02). O atleta fez exames no mesmo dia, mas ainda não foi divulgado a gravidade da lesão.

“Vamos avaliar. Estou com bastante dor. Quero ficar um pouquinho positivo, mas o doutor me adiantou que tem de dar uma avaliada. A dor está muito forte. Suspeita de alguma fratura. Vamos fazer um exame”, disse o jogador.

