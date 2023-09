Inter Técnico Eduardo Coudet discute com torcedor do Inter durante partida contra o Goiás

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O treinador ficou muito irritado com a cobrança do torcedor durante o jogo Foto: Reprodução de TV O treinador ficou muito irritado com a cobrança do torcedor durante a partida (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante o empate do Inter contra o Goiás no Brasileirão, o técnico Eduardo Coudet chamou atenção por uma cena. O treinador acabou se irritando com torcedores que estavam atrás do banco de reservas e discutiu com os colorados.

O jogo estava com 40 minutos do segundo tempo. No momento, o jogo estava paralisado para atendimento médico de um atleta. Durante isso, o treinador foi cobrado, se virou para a arquibancada e respondeu.

“O que houve com o torcedor? Ele não falou de boa maneira, eu tampouco. Foi uma discussão e eu fui mal. Quando ele começa a falar sem respeitar, eu não devia falar mais. Mas estando aqui, tão perto, queria saber o que ele queria. O torcedor quer ganhar e eu ainda mais, mas entendo. Fiquei irritado e errei, mas depois fui pedir desculpa. Ele não estava mais”, falou o treinador.

Com o empate com o Goiás, o Inter chegou a 10 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. O Colorado é apenas o 12º colocado, com 26 pontos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/tecnico-eduardo-coudet-discute-com-torcedor-do-inter-durante-partida-contra-o-goias/

Técnico Eduardo Coudet discute com torcedor do Inter durante partida contra o Goiás

2023-09-03