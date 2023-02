Grêmio Atacante Ferreirinha pode voltar ao time titular do Grêmio contra o Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Atacante não atuou nas últimas três rodadas do Gauchão Foto: Reprodução Atacante não atuou nas últimas três rodadas do Gauchão (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Sem jogar nas últimas três partidas, o atacante Ferreirinha pode atuar novamente nesta sexta-feira (24), contra o Novo Hamburgo, na Arena, às 20h, pelo Gauchão. O atacante foi poupado por desgaste físico. Segundo o técnico Renato Portaluppi, a ideia era contar com o atleta para ter melhor condições para o início da Copa do Brasil, na próxima semana.

O camisa 10 deve jogar contra o Noia para ganhar ritmo de jogo. Última partida que Ferreira jogou pelo Grêmio aconteceu na vitória por 3 a 0 contra o Aimoré. Após essa partida, o Grêmio venceu o Juventude, Avenida e São Luiz. Venceu os dois primeiros e empatou o último jogo. Sem Ferreira, Renato deu oportunidade para o jovem jogador Gabriel Silva.

O atacante jogou seis partidas seguidas até o período de descanso. Na temporada de 2022, Ferreira não conseguiu ter sequência, pois conviveu com lesões e ficou muito tempo fora dos gramados.

O ataque pelos lados, onde Ferreira joga, é uma posição carente no elenco do técnico Renato Portaluppi. O departamento de futebol do clube gaúcho segue em busca de reforços para esta posição. O sonho é Michael, mas o negócio está complicado. O Grêmio busca um investidor para conseguir bancar o pedido do Al-Hilal, que é cerca de 8 milhões de euros.

