Rio Grande do Sul Duplicação da ERS-734 é vistoriada e o governo gaúcho anuncia aumento do efetivo policial em Rio Grande

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Duplicação da ERS-734 era demanda antiga da população de Rio Grande Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta sexta-feira (24), uma comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite e pelo vice, Gabriel Souza, vistoriou as obras de duplicação da ERS-734, em Rio Grande, no Sul do Estado, que vão desafogar o trânsito na entrada da cidade. Após a vistoria, Leite participou de uma visitação a espaços da Operação Verão na praia do Cassino e anunciou o aumento do efetivo policial no município.

A duplicação, antiga reivindicação da população de Rio Grande, é um projeto com investimento de quase R$ 60 milhões de recursos do governo do Estado, e deve ser concluída em cerca de um ano.

“Temos uma série de projetos em andamento para a população de Rio Grande e queremos agilizar, em parceria com a prefeitura, essas entregas. A obra de duplicação da entrada à cidade é uma demanda muito importante e que, graças ao reequilíbrio das contas do Estado, estamos conseguindo viabilizar”, afirmou Leite. “Também estamos dando uma atenção especial para a Segurança Pública, com um incremento no efetivo da Brigada Militar, que temos alegria de anunciar.”

No total, 20 novos policiais militares serão incorporados ao efetivo do município. A previsão é de que isso ocorra a partir do mês de maio. Durante o roteiro por Rio Grande, Leite visitou as obras do complexo esportivo da Avenida Atlântica, que também contam com investimento do governo do Estado.

