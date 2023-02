Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem previsão de chuvas expressivas para os próximos dias

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Até sábado (25), a propagação de uma área de baixa pressão e de uma frente fria vai provocar chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados Foto: Alex Rocha/PMPA Até sábado (25), a propagação de uma área de baixa pressão e de uma frente fria vai provocar chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A próxima semana deverá ter chuva expressiva em diversas regiões do Rio Grande do Sul. As informações são do Boletim Integrado Agrometeorológico 8/2023, elaborado pela Seapi (Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação), em parceria com a Emater/RS (Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural), a Ascar (Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural) e o Instituto Rio Grandense do Arroz.

Até sábado (25), a propagação de uma área de baixa pressão e de uma frente fria vai provocar chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados. No domingo (26), ainda haverá pancadas de chuva nas faixas Norte e Nordeste. O ingresso de uma massa de ar seco manterá o tempo firme e as temperaturas amenas nas outras regiões.

Na segunda-feira (27), o tempo seco vai predominar em todo o Estado. Já na terça-feira (28) e na quarta-feira (01), o deslocamento de uma área de baixa pressão favorecerá o aumento da nebulosidade, com pancadas de chuva e trovoadas na maioria das áreas.

Os volumes de chuva devem ficar entre 15 mm e 35 mm na maioria das localidades. Na Fronteira Oeste, Missões, Vale do Uruguai e no Planalto, estão previstos totais entre 40 mm e 50 mm.

