Economia Impostômetro atinge a marca de R$ 500 bilhões em 2023

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Índice é da Associação Comercial de São Paulo e foi atingido 4 dias antes que em 2022 Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Impostômetro, um painel eletrônico da Associação Comercial de São Paulo, indicou que o Brasil arrecadou, em apenas dois meses, mais de R$ 500 bilhões em impostos, nesta quinta-feira (23), com quatro dias de antecedência em comparação a 2022. Especialista diz que a inflação contribuiu para o aumento.

O Impostômetro é uma ferramenta que mede em tempo real a arrecadação de impostos, taxas e contribuições nas esferas federal, estadual e municipal.

Durante o carnaval, por exemplo, os itens com mais impostos cobrados foram as bebidas. 81% do valor da cachaça e 62% do chope é composto por tributos, segundo ACSP.

O material escolar, além de mais caro, é fonte de arrecadação para o estado. Tem produtos que chegam a 50% de impostos. Itens como calculadora, régua, tesoura e agendas garantem mais arrecadação.

De acordo com a análise do economista da ACSP, Marcel Solimeo, houve crescimento na arrecadação em razão do aumento nos preços e inflação acumulada para o período, pois “a alta que tivemos aconteceu pelo aumento da inflação, que incide diretamente nos preços dos produtos e eleva a arrecadação”, explica Solimeo.

O Impostômetro foi implantado em 2005 pela ACSP para conscientizar os brasileiros sobre a alta carga tributária e incentivá-los a cobrar os governos por serviços públicos de mais qualidade.

