Atacantes da base do Inter, Aninha e Stephanie, são convocadas para a Seleção Brasileira Feminina Sub-17

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2024

Jogadoras ficarão concentradas na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). (Foto: Inter/Divulgação)

As atacantes Aninha e Stephanie da categoria de base do Inter foram convocadas para o último período de preparação antes da disputa pelo Sul-Americano Sub-17. Os treinamentos ocorrerão a partir desta segunda-feira (19) e se estende até o dia 9 de março, na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

O grupo que vai atuar pela Seleção Feminina Sub-17 está ccompleto. Desta vez, a técnica Simone Jatobá selecionou 26 jogadoras para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, até os primeiros dias de março. Após o período de treinamentos, 22 jogadoras embarcarão para o Paraguai no dia 9 de março para a disputa do Sul-Americano, que será aberto no dia 13.

Na fase de grupos da competição, o Brasil terá pela frente Colômbia, Argentina, Venezuela e Peru.

Em janeiro, a Seleção participou do Torneio de Algarve, em Portugal, e tornou-se campeã da competição após vencer a Alemanha, Holanda e as anfitriãs.

Confira a lista de convocadas para o período preparatório:

– As goleiras são: Isadora Faichel – Ferroviária; Josi – Grêmio; Clara – São Paulo e Ana Morganti – Corinthians.

– Defensoras: Sofia Couto – Flamengo; Gio Mazzotti – São Paulo; Ana Elisa – Ferroviária; Andreyna – Ferroviária; Heloisa Baccan – São Paulo; Alice – Ferroviária; Maria Paula – Ferroviária e Gabi Gadoti – Santos.

– No meio-campo as convocadas foram Kaylane – Flamengo; Larissa – Flamengo

Julia Pereira – São Paulo; Giovanna Waksman – F.C Florida Academy (EUA); Manu Borba – Grêmio e Francine – São Paulo.

– As atacantes chamadas são: Aninha – Internacional; Heloísa – Corinthians; Julia Rosado – CBF; Vitória Barreto – CBF; JuJu Harris – Florida United (EUA); Stephanie – Internacional; Vivia – Bahia e Kalena – Wasatch SC (EUA).

Atacantes da base do Inter, Aninha e Stephanie, são convocadas para a Seleção Brasileira Feminina Sub-17

