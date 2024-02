Porto Alegre Saiba quais são as composições selecionadas para o 15º Festival de Música de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2024

Finalíssima está marcada para 31 de março no Parque da Redenção. (Cesar Lopes/Arquivo PMPA)

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCec) divulgou no Diário Oficial do município as 44 composições selecionadas para as eliminatórias do 15º Festival de Música de Porto Alegre. Com prazo para encaminhamento de recursos até a próxima quinta-feira (22), o cronograma da disputa prevê seis etapas em diferentes datas do mês que vem.

– 2 de março: Zona Sul.

– 9 de março: Zona Norte.

– 16 de março: Zona Leste.

– 23 de março: Centro Histórico.

– 31 de março: finalíssima no Parque da Redenção.

Os vencedores das categorias “Música em Geral” e “Músico de Rua” se apresentarão na próxima festa oficial de Revéillon em Porto Alegre. Também receberão troféu concebido pelo escultor e arquiteto Vinicius Vieira.

Haverá, ainda, premiação em dinheiro para todas as modalidades, incluindo a “Kids” (6 a 17 anos), bem como para “Melhor Instrumentista”, “Música Mais Popular”, “Música Revelação” e “Melhor Torcida”.

“Música em Geral”

– “Lá Vem Ela” (Vitor Massa Vitor Massa).

– “Chá de Cogumelo” (Ronaldo Antônio Leite Severo).

– “Absurdo” (Cristiano Martins Moreira).

– “Paramelodia” (Gelson Oliveira).

– “Te Esquecer” (Guilherme Marques Menezes e Gabriel Xarão).

– “Você Só Pensa em Sacanagem” (Rubens Altino e Santos Pedro Henrique Santos).

– “Ciranda da Rima (Anna Paz).

– “Sob A Luz da Madrugada” (Édison Rogério Silva de Souza).

– “Um Cais do Porto” (João Batista Pereira Franco).

– “Quebra-Cabeça” (Pietra Keiber).

– “Teus Olhos Vão Me Hipnotizar (Rodrigo Godinho Corrêa).

– “Largo da Quitanda” (Alan Barcellos da Rosa).

– “Os Velhos Gaúchos” (Elmer Fagundes e Luiz Enrique da Silva Pereira).

– “Laranjeira” (Hernesto Kovaski de Aguiar e Fabiano Rodrigues Pereira da Silva).

– “Uma Canção de Amor” (Eduardo Antunes Nichele).

– “Na Beira do Mar” (Taís Barboza).

– “Beijos e Abraços” (Everton Santana Silva).

– “Canções do Tempo “Cleiber Rocha).

– “O Rio e o Mar (Vinícius Paim Larangeira).

– “Dores da Solidão” (Lucas Daniel Ortiz Romano).

– “Temporal” (Nathan Silveira Schneider e Diego da Rosa dos Santos).

– “Fio de Crochê” (Léo Monassa).

– “Acontecimento” (Jéferson Garcia Ricardo Cordeiro).

– “Das Noites da Pulperia” (Paulo César dos Santos Costa e Olavo Loreto).

– “Jundiá Dub” (Richard Serraria).

– “Natureza Forte” (Donizete Smolski Araujo).

– “Deixar Ir” (Ana Muniz).

– “Plena Calma” (Adriano Christmann de Quadros).

– “O Crime (Gabriel Rodrigues Farias Bgod).

– “Mar” (Anna Perin e Anderson Braff).

– “Tilera” (Guilherme Saldanha, Fernando Saldanha e Guilherme Becker).

– “Candeia” (Gilberto Medeiros de Oliveira).

– “Bola Pra Frente (Alê Medeiros).

– “Oração Ao Sim” (Elisa Terra).

– Suplente: “Pó De Giz” (Beto Porcher).

– Suplente: “Sobre Você” (Gabriel Fagundes Lucas).

“Músico de Rua”



– “Setenta Setenta Setenta” (Dkg Dekilograma).

– “Guilhotina” (instrumental) (James Albernaz Dutra).

– “Deus Não É Homem” (Claudio José Marques Brasil Junior).

– “Deixa o Corpo Mole” (Cosme Ferreira Rodrigues).

“Kids”

– “A Gente Perde Tempo Demais” (Igor Giovani de Souza Almeida e Isabella Tramontina da Silva).

– “Gaúcho (Lorenzo Cidade De Freitas Carlos A S Freitas).

– “Janela” (João Pedro de Azevedo Hahn).

– “Reflexo” (Felipe Mairesse de Castro).

– “Tempo de Amar” (Giovanna Soares Almada).

– “Talvez” (Manu Porto).

2024-02-17