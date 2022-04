Mundo Ataque a estação de trem na Ucrânia deixa ao menos 50 mortos; Rússia nega autoria

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O presidente ucraniano disse que foi um ataque deliberado contra civis. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Autoridades ucranianas culparam a Rússia por um ataque a uma estação de trem em Kramatorsk, principal ponto de fuga de milhares de pessoas que tentam escapar do Leste da Ucrânia, hoje o foco principal da ofensiva russa iniciada em 24 de fevereiro. A Rússia nega a autoria do ataque, que, segundo os ucranianos, deixou ao menos 50 mortos, incluindo cinco crianças, e ao menos 98 feridos.

O governador da região de Donetsk disse que pelo menos um projétil atingiu a estação ferroviária lotada de mulheres, crianças e idosos. “Milhares de pessoas estavam na estação durante o ataque, pois os moradores da região de Donetsk estão sendo removidos para regiões mais seguras da Ucrânia”, disse o governador, Pavlo Kyrylenko, em comunicado.

Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que foi um ataque deliberado contra civis, afirmando que não havia militares no local.

“Dispararam em uma estação de trem comum, em pessoas comuns, não havia militares lá”, afirmou em uma mensagem ao Parlamento da Finlândia. ‘Sem força e coragem para nos enfrentar no campo de batalha, eles estão cinicamente destruindo a população civil.”

Kramatorsk é a principal cidade da província de Donetsk que ainda permanece sob controle ucraniano. Separatistas pró-Rússia controlam a maior parte da província e da vizinha Luhansk desde 2014, em um conflito com o Exército ucraniano na região de Donbass, que fica próxima à fronteira da Rússia.

Ainda não há confirmação independente do que ocorreu no local. Um repórter da agência AFP, que esteve na estação horas antes do ataque, viu centenas de pessoas na estação tentando sair para partes mais seguras da Ucrânia.

Fotógrafos da AFP que fizeram fotos posteriormente no lugar relataram ter visto automóveis carbonizados nas proximidades, malas espalhadas, vidros estilhaçados e sangue no interior da estação. Os corpos de algumas das vítimas foram retirados de dentro da estação e alinhados do lado de fora.

As marcas de sangue no chão e os depoimentos indicam que as vítimas tiveram ferimentos semelhantes a detonações produzidos por armas de fogo. Elas foram atingidas em vários pontos da estação, na plataforma adjacente à principal e em sua praça. Um policial no local disse à AFP que a arma usada foi uma bomba de fragmentação, que, ao ser detonada, espalha explosivos menores.

“Ela explode em várias partes, cobre uma superfície do tamanho de um campo de futebol”, disse.

Sob condição de anonimato, uma autoridade de Defesa americana disse que não está claro se munições de fragmentação foram usadas e que os EUA acreditam que a Rússia usou um SS-21 Scarab, um míssil balístico de curto alcance, no ataque. Autoridades ucranianas também apontaram esse tipo de míssil, que nos ex-estados soviéticos é conhecido como Tochka, como tendo sido usado na ação. A Casa Branca disse nesta sexta-feira que o governo Biden vai apoiar as investigações sobre o caso.

Em um vídeo divulgado pelo governo ucraniano, a inscrição “por nossas crianças” pode ser vista rabiscada em letras brancas na lateral dos destroços de um míssil. A frase, que sugere vingança, às vezes é usada pelos separatistas pró-Rússia para se referir a seus filhos mortos na guerra na região de Donbass.

Versão russa

O Ministério da Defesa da Rússia descreveu como “provocação” os relatos de que a Rússia foi responsável pelo ataque. Em comunicado, o ministério disse que o o míssil Tochka deixou de ser utilizado por suas Forças Armadas e é usado apenas pelas da Ucrânia. Segundo o ministério, as tropas russas não fizeram nenhum ataque contra Kramatorsk nesta sexta.

O Tochka tem alcance de 120 quilômetros e foi fabricado a partir dos anos 1980 pela antiga União Soviética. Segundo o Ministério da Defesa russo, o projétil teria sido lançado contra Kramatorsk a partir da cidade de Dobropillya, que fica a 45 quilômetros ao Sul e sob controle ucraniano.

“Todas as declarações dos representantes do regime nacionalista em Kiev sobre o suposto ‘ataque’ realizado pela Rússia em 8 de abril na estação de trem da cidade de Kramatorsk são uma provocação e são absolutamente falsas”, declarou o ministério. “O objetivo desse ataque orquestrado pelo regime de Kiev contra a estação de trem de Kramatorsk era impedir que a população civil deixasse a cidade para poder usá-la como escudo humano.”

Depois de concluir sua retirada da região de Kiev, no Norte da Ucrânia, a Rússia está reagrupando forças para retomar com mais vigor a campanha no Leste do país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo