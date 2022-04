Brasil Quadrilha cria estacionamento falso e rouba sete carros durante show em São Paulo

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Ao menos sete veículos teriam sido furtados e levados por criminosos que se passaram por donos e manobristas de estacionamento em terreno perto do Allianz Parque. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil investiga uma quadrilha que criou um estacionamento falso para furtar carros de fãs durante show da banda norte-americana Maroon 5, nesta semana, no estádio Allianz Parque, em Perdizes, Zona Oeste de São Paulo.

Ao menos sete veículos teriam sido furtados e levados pelos criminosos. Segundo testemunhas, outros motoristas contaram que seus automóveis foram arrombados e seus pertences também acabaram levados. O número total de veículos avariados não foi informado pelos policiais.

Segundo testemunhas ouvidas nesta sexta (8), alguns dos motoristas que foram vítimas do golpe falaram que chegaram a pagar até R$ 150 a um grupo de sete pessoas que se passou por donos e manobristas de um estacionamento que ficava num terreno na Rua Doutor Homem de Melo.

De acordo com testemunhas, os motoristas que tiveram seus carros furtados disseram que haviam deixado os veículos com falsos manobristas. E quando voltaram para pegar os automóveis após o show, não encontraram nem os carros, nem os responsáveis pelo estacionamento.

Ainda de acordo com testemunhas, outros proprietários notaram que seus veículos tinham sido arrombados, deixados no local, mas seus pertences haviam sido levados pelos criminosos. O número total de automóveis avariados não foi divulgado pelas autoridades.

A reportagem apurou que o terreno onde funcionou o estacionamento clandestino era uma casa antes, que foi demolida há alguns meses. Testemunhas contaram ainda que os proprietários não sabiam que bandidos tinham quebrado o cadeado do portão que cerca o terreno para cobrar dinheiro de motoristas que quisessem estacionar lá.

Por meio de nota, o Allianz Parque, onde ocorreu o show do Maroon 5, informou que não tem qualquer relação com o estacionamento onde os carros foram furtados e arrombados perto do estádio.

“Nosso estacionamento não conta com vallets (é self-park) e toda operação é feita dentro das dependências do Allianz Parque. Além disso, fomentamos em todos os canais oficiais de comunicação (site e redes sociais) sobre o serviço oficial de estacionamento, inclusive estimulando a reserva antecipada”, informa comunicado divulgado pela administração do estádio.

Allianz

O Allianz Parque, conhecido popularmente em seus primórdios como Arena Palestra Itália ou Arena Palmeiras, é uma arena multiuso construída para receber espetáculos, concertos, eventos corporativos e, principalmente, partidas de futebol do Palmeiras, seu proprietário, que fez um contrato de construção, exploração e gestão inovador com a WTorre para renovar completamente seu antigo estádio. A nova arena foi construída pela empresa WTorre Properties/Arenas, do Grupo WTorre, onde se localizava o tradicional Estádio Palestra Itália, também conhecido popularmente como Parque Antarctica.

A arena conta com um dos mais modernos espaços multiuso do País, e o seu estádio atende às normas da Fifa, se credenciando para receber os torneios esportivos mais relevantes. Com construção iniciada em 2010, foi finalizada em novembro de 2014. Em fevereiro de 2015, o estádio foi eleito, por voto popular, o “estádio do ano de 2014” pelo site inglês “Stadium DataBase”.

Os primeiros espetáculos realizados no local foram os de Paul McCartney, que se apresentou nos dias 25 e 26 de novembro de 2014. Além dos shows do ex-beatle, a arena já recebeu outros grandes nomes da música, como The Who, Rod Stewart, Elton John, James Taylor, Andrea Bocelli, Deep Purple, Iron Maiden, Guns N’ Roses, Aerosmith, Coldplay e Muse, entre outros.

