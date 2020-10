Mundo Ataque a faca deixa mortos e feridos na Basílica de Nice, na França

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Prefeito da cidade diz que um suspeito foi detido e classificou o ataque como terrorismo Foto: Reprodução/Twitter Prefeito da cidade diz que um suspeito foi detido e classificou o ataque como terrorismo. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Um ataque a faca deixou três mortos e vários feridos na manhã desta quinta-feira (29) na Basílica de Nice, na França. O prefeito da cidade, Christian Estrosi, afirmou que um suspeito foi detido e classificou o ataque como terrorismo.

A Procuradoria antiterrorismo do país abriu uma investigação sobre o incidente, que ocorreu por volta das 9 horas (6 horas no horário de Brasília). O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, anunciou uma “reunião de crise” após o ataque.

A basílica Notre-Dame fica no coração da cidade da Riviera Francesa.As mortes ocorrem enquanto a França ainda se recupera da decapitação de Samuel Paty, professor que mostrou uma charge de Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão. Não está claro o motivo do ataque em Nice ou se há conexão com a morte de Paty.

