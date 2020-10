Mundo Joe Biden lidera na reta final das eleições presidenciais dos Estados Unidos com 54%, contra 42% de Donald Trump

29 de outubro de 2020

Com a corrida pela Presidência dos Estados Unidos chegando ao final em meio a uma agressiva pandemia, o candidato democrata Joe Biden segue mantendo uma vantagem substancial nacionalmente contra o presidente Donald Trump, de acordo com a nova pesquisa CNN realizada pela SSRS.

Entre prováveis eleitores, 54% apoiam Biden contra 42% que defendem Trump. Biden mantém a liderança em todas as pesquisas da CNN sobre o confronto desde 2019 e registrou uma vantagem ainda maior em todas as principais pesquisas nacionais desde março.

Embora a eleição seja decidida ao final pelos resultados em cada estado, que direcionam a decisão do Colégio Eleitoral, a liderança de Joe Biden é maior do que qualquer candidato a presidente obteve em mais de duas décadas na reta final de alguma campanha.

A pesquisa não mostra nenhum indicativo de que a campanha de quatro anos de Trump pela reeleição permitiu a ele angariar novos apoiadores desde a sua vitória estreia contra Hillary Clinton nas eleições de 2016.

Exceto por grandes mudanças de perspectiva daqui até o dia da eleições, as chances de Trump diminuir a diferença para Biden estão seriamente dependentes do comparecimento ao dia final das eleições deste ano, na próxima terça-feira (03).

A pesquisa mostra que entre os que já votaram antecipadamente e os que ainda não fizeram isso, mas pretendem fazer antes do dia 3, Biden reúne o apoio de praticamente dois terços do eleitorado. Entre os votos antecipados, a vantagem seria de 64% a 34%. Entre os votos a caminho antes do fechamento das urnas, 63% a 33%.

Donald Trump, por outro lado, lidera entre quem diz que vai votar no dia da eleição. Entre esses eleitores, o republicano angaria 59% das intenções de voto, contra 36% do democrata.

Abismos

Os abismos demográficos que definiram a política nacional nos últimos quatro anos permanecem. As mulheres apoiam amplamente Joe Biden (61% a 37%). Entre os homens, é um empate estreito, com 48% para Trump e 47% para Biden.

Eleitores negros apoiam o democrata por uma margem de quase 50 pontos de vantagem, com 71% para Biden e 24% para Trump. Os brancos, por outro lado, são 50% para Trump e 48% para Biden.

Esses números próximos a respeito de homens e de pessoas brancas mascaram diferenças significativas por instrução, entre os brancos, e por raça, entre os gêneros. Mulheres negras (77% Biden; 21% Trump) e mulheres brancas (54% Biden; 45% Trump) pretendem votar em Biden, assim como homens negros (64% Biden; 28% Trump). Homens brancos, no entanto, apoiam Trump em sua maioria. São 56% para o republicano e 41% para o democrata.

