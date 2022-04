Mundo Ataque a tiros deixa ao menos 29 feridos em estação de metrô de Nova York

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Fumça tomou conta de um dos vagões antes do tiroteio começar. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Várias pessoas foram baleadas em uma estação de metrô do Brooklyn na manhã de terça-feira (12), disse o Corpo de Bombeiros de Nova York (FDNY). Os relatos iniciais apontavam para 16 feridos. Mas, com as atualizações, cerca de 29 pessoas foram tratadas em três hospitais próximos à região por ferimentos, nenhum dos quais com risco de vida, segundo representantes de um dos hospitais.

Dos feridos, 10 pessoas foram baleadas, enquanto outras foram tratadas por inalação de fumaça, estilhaços e pânico no ataque, disse a primeira vice-comissária do FDNY, Laura Kavanagh. O atirador suspeito ainda não foi capturado, e duas fontes policiais informaram à CNN que uma arma foi recuperada no local.

A comissária do Departamento de Polícia da cidade, Keechant Swell, afirmou que não foram encontrados dispositivos explosivos ativos na estação e nos trens, e pediu que testemunhas continuem enviando fotos e vídeos para as autoridades, ainda que “pareçam insignificantes”. Relatos iniciais dos bombeiros falavam em “vários dispositivos não detonados” encontrados após os disparos.

As autoridades de polícia de Nova York dizem que, no momento, não há motivo conhecido para o tiroteio no metrô do Brooklyn, mas eles “não estão descartando nada” em termos de investigação. “Estamos determinando qual é o motivo e descobriremos isso à medida que a investigação continuar”, disse Sewell em coletiva de imprensa.

De acordo com a polícia, a investigação aponta que o atirador liberou fumaça em um dos trens e os tiros começaram logo após, ainda dentro do vagão. Os oficiais afirmaram que a investigação não trata o incidente como um ato de terrorismo no momento, mas a possibilidade não foi descartada. Testemunhas afirmaram que o suspeito usava um colete amarelo de construção e uma máscara de gás, o que pode indicar premeditação do crime.

Duas fontes policiais disseram à CNN que uma arma foi recuperada em uma estação de metrô.

Os bombeiros foram chamados para o metrô da 36th Street, no bairro de Sunset Park, no Brooklyn, por causa de uma condição de fumaça por volta das 8h30. Lá, várias pessoas foram encontradas baleadas, disse o FDNY.

A Metropolitan Transit Authority (MTA), que opera os metrôs, diz que também está investigando o incidente e que os trens D, N e R estão parados em ambas as direções no Brooklyn.

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, informou repórteres de que o governo Biden está “dando assistência através dos canais apropriados”. Uma equipe sênior da Casa Branca está em contato com o prefeito de Nova York, Eric Adams, e com a comissária do NYPD, Keechant Sewell, mas o presidente ainda não falou com Adams.

“Tudo o que precisarem, tudo o que quiserem, estamos aqui para prover a eles”, acrescentou.

O FBI também está trabalhando com o NYPD na investigação e está seguindo “todas as pistas viáveis”, disse Michael J. Driscoll, diretor assistente encarregado do escritório de campo do FBI em Nova York.

Policiamento

Sistemas de transporte em massa em outras cidades dos EUA estão aumentando o policiamento em decorrência do ocorrido em Nova York, e pedindo ao público que reporte qualquer acontecimento incomum.

Confira como alguns municípios estão reagindo:

— Boston: Mais oficiais estão patrulhando o metrô em Boston, de acordo com a Autoridade Policial de Transporte de Massachusetts Bay;

— São Francisco: Sistema BART – transporte interligado da cidade – dentro e ao redor de São Francisco afirma estar usando patrulhas e uma rede de “mais de 4 mil câmeras para monitoramento”;

— Filadélfia: Operadora de transportes da cidade, a SEPTA, diz que a polícia está coordenando procedimentos da polícia na área para patrulhar o sistema;

— Atlanta: No sistema MARTA, que interliga a capital da Geórgia às cidades adjacentes, o departamento de polícia impôs “oficiais adicionais, unidades K-9, e times de operações especiais em trens e estações de trem;

— Washington D.C.: Autoridade de Trânsito da Área Metropolitana de Washington afirmou que “está monitorando a situação em desenvolvimento em Nova York” e está “implementando patrulhas como precaução.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo