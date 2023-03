Mundo Ataque a tiros deixa ao menos seis mortos em igreja em Hamburgo, na Alemanha

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

O jornal Bild mencionou um "banho de sangue" e que ataque ocorreu "em uma igreja de Testemunhas de Jeová". (Foto: Reprodução)

Um ataque a tiros dentro de um prédio usado por Testemunhas de Jeová em Hamburgo, no norte da Alemanha, na noite desta quinta-feira, deixou entre seis e sete mortos e ao menos sete feridos, segundo a imprensa local.

“Segundo as primeiras indicações, foram feitos vários disparos em uma igreja na rua Deelboege, no distrito GroßBorstel. Várias pessoas ficaram gravemente feridas, algumas fatalmente”, disse a polícia de Hamburgo no Twitter.

O secretário do Interior de Hamburgo, Andy Grote, disse no Twitter que forças policiais especiais e um grande número de policiais foram despachados para o local.

Um alerta federal foi enviado pelo aplicativo NINAwarn às 21 horas (17h em Brasília) dizendo aos habitantes da cidade que “um ou dois perpetradores desconhecidos dispararam contra pessoas em uma igreja”.

No entanto, afirmou a polícia em um comunicado posterior, não há indicações de haja foragidos. Ainda não se sabe a motivação do crime.

À rede NTV, um porta-voz da polícia afirmou haver “indícios de que um dos autores pode estar no edifício, ou até mesmo entre os mortos”.

Segundo o porta-voz, ao chegar ao local, os oficiais ouviram um disparo vindo dos andares superiores e, quando “subiram, encontraram um corpo”. Ele acrescentou: “Não há indicações de um perpetrador foragido”.

Localizado na zona norte, o distrito de GroßBorstel fica a poucos quilômetros do centro de Hamburgo, que é a segunda maior cidade da Alemanha. Previamente, a polícia disse no Twitter que uma operação em larga escala estava em andamento na área vizinha de Alsterdorf.

Ambulâncias estão no local, e agência de notícias DPA afirma que serviços de resgate estão tirando pessoas do local que foi alvo do ataque.

Em um alerta, a polícia advertiu a população para um “perigo extremo” na área. Segundo as autoridades, as ruas da igreja foram isoladas e os moradores devem ficar abrigados enquanto a operação está em andamento.

Ataques a tiros na Alemanha não são incomuns, apesar de mais raros em comparação com os Estados Unidos.

Em janeiro de 2022, ao menos um pessoas morreu depois de um homem abrir fogo contra estudantes na Universidade de Heidelberg, no sudoeste da Alemanha. Em 2020, nove pessoas morreram em dois ataques a tiros em bares na cidade de Hanau, no oeste da Alemanha.

Além disso, o país também foi palco de ataques de militantes islâmicos por causa de sua participação na coalizão que combate o Estado Islâmico (EI) no Iraque e na Síria e na que invadiu o Afeganistão, em 2001.

Em dezembro de 2016, um ataque jihadista perpetrado com um veículo e reivindicado pelo EI deixou 12 mortos em Berlim, o mais sangrento cometido na Alemanha.

