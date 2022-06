Duas pessoas que estavam no estabelecimento morreram baleadas. O atentado ocorreu no London Pub, um famoso bar e boate gay da capital norueguesa. Outros 20 dez frequentadores foram hospitalizados com ferimentos, três deles em estado grave.

Suspeito de ter efetuado os disparos, um cidadão norueguês com origem iraniana, de 42 anos, foi preso logo após o ataque. Por conta do ato, a Parada Gay anual da cidade, que aconteceria neste sábado, foi cancelada.

“Em breve estaremos orgulhosos e visíveis novamente, mas hoje marcaremos as celebrações do Orgulho Gay em casa”, declararam os organizadores da Parada. A polícia recomendou ainda o cancelamento de todas as celebrações que aconteceriam neste fim de semana em alusão ao mês do Orgulho LGTBQIA+.

“Várias pessoas estavam chorando e gritando, os feridos gritando, as pessoas com muito medo”, relatou o norueguês Marcus Nybakken, de 46 anos, que havia acabado de deixar o local quando ouviu os tiros e voltou para ajudar as vítimas.