Por Redação O Sul | 25 de junho de 2022

Entre 2012 e 2021, 245.811 brasileiros sofreram amputações de membros inferiores, envolvendo pernas ou pés, uma média de 66 pacientes por dia, o que significa pelo menos três procedimentos realizados por hora.

O levantamento inédito foi feito pela SBACV (Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular), com base em dados do Ministério da Saúde. O presidente da entidade, Julio Cesar Peclat de Oliveira, afirmou que “o problema é que, quando a gente compara com os últimos anos, vemos que a situação vem piorando, coincidentemente, com a pandemia de Covid-19”.

Pela análise dos números, o médico interpretou que muitos pacientes perderam a continuidade do tratamento de doenças crônicas como, por exemplo, o diabetes, que é uma das principais causas de amputação de membros inferiores.

“É uma doença crônica e o tratamento tem de ser crônico, ou seja, não pode ser descontinuado”, afirmou Oliveira. Ele explicou que, quando a pessoa é diabética e não faz tratamento adequado e usa medicamentos, “ela descompensa a doença e fica mais vulnerável aos riscos de, por exemplo, ter uma ferida no pé que vai infectar e gangrenar, evoluindo para a perda desse membro”.

O médico disse que cerca de 70% das amputações são motivadas por uma pequena ferida ou calo no pé. Por isso, recomendou que o paciente diabético precisa ter disciplina rígida e fazer o autoexame diário, principalmente do chamado pé neuropático, caracterizado pela perda progressiva da sensibilidade.

O médico ressaltou que muitos pacientes não sabem que são diabéticos. Eles só se inteiram sobre isso quando vão ao consultório tratar varizes, marcam cirurgia, e o médico constata que seus níveis glicêmicos estão nas alturas.

“No mundo, uma em cada cinco pessoas não sabe que é portadora dessa doença. A pandemia nos revelou isso. Muitos pacientes que chegam ao consultório ou aos serviços de urgência com complicações do diabetes só descobrem que a têm após o atendimento”, destacou.

O diabetes é uma doença muito ligada ao sedentarismo e à obesidade e vem aumentando progressivamente em todo o mundo. Durante a pandemia de coronavírus, iniciada em 2020, as pessoas tiveram menos acesso às unidades de saúde. O tabagismo é outra grande causa de amputações de membros pelo entupimento de artérias.

Para especialistas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, o aumento no número de amputações durante o período da pandemia é um alerta para as consequências da suspensão de tratamentos clínicos.

