Lula diz que o Brasil está "precisando de carinho"

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2022

O petista também criticou a possível criação da CPI da Petrobras. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou, neste sábado (25), que o Brasil está “precisando de carinho”. O petista também disse que “governar é mais difícil do que ganhar” as eleições e criticou a possível criação da CPI da Petrobras.

“O Brasil está precisando de carinho. De um governo que cuide do povo pobre, do povo trabalhador, de quem vive à beira dos igarapés, da população indígena, dos ribeirinhos”, declarou o petista nas redes sociais.

“Governar é mais difícil do que ganhar. Sobretudo, quando a tarefa é reconstruir um país. Vamos precisar de todos para governar o Brasil, não apenas para recuperar a nossa democracia, mas também para trazer de volta uma vida digna para o povo”, declarou Lula, que é o principal adversário do presidente Jair Bolsonaro nas eleições deste ano.

Ao criticar a possível criação da CPI da Petrobras no Congresso Nacional diante dos altos preços dos combustíveis, ele afirmou que o governo “não tem coragem para lidar com a questão da Petrobras porque não quer lidar com os acionistas”. Conforme Lula, o Palácio do Planalto quer fazer uma CPI “para jogar a culpa nos outros”.

