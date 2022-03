Geral Ataque cibernético deixa milhares de pessoas sem internet na Europa

Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

Especialistas em defesa e cibersegurança temem que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia provoque uma proliferação de ciberataques. (Foto: Reprodução)

Milhares de pessoas ficaram sem acesso à internet nesta sexta-feira (4) na Europa, provavelmente devido a um ataque cibernético contra uma rede de satélites, ocorrido no início da ofensiva russa na Ucrânia, segundo fontes coincidentes.

Segundo a operadora francesa Orange, “cerca de 9.000 assinantes” de um serviço de internet via satélite de sua filial, Nordnet, na França ficaram sem conexão após um “ciberevento” na Viasat, operadora de satélites americana.

A Eutelsat, que tem cerca de 50.000 clientes na Europa, deu a mesma informação à AFP nesta sexta.

Histórico de ciberataques

A Viasat já tinha informado na quarta que um “ciberevento” provocou “uma avaria em uma rede parcial” para clientes “na Ucrânia e outros países” europeus, que dependem de seu satélite KA-SAT.

Apesar do uso do termo eufemístico “ciberevento”, o general Michel Friedling, que dirige o comando francês do Espaço, confirmou nesta quinta-feira que a avaria se deveu a um ciberataque.

“Há alguns dias, pouco após o início das operações militares da Rússia, houve uma rede de satélites que cobre a Europa e, concretamente, a Ucrânia, que foi vítima de um ciberataque, com dezenas de milhares de terminais que ficaram inoperantes imediatamente”, explicou, destacando que se referia “a uma rede civil, a Viasat”.

Especialistas em defesa e cibersegurança temem que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia provoque uma proliferação de ciberataques, com consequências importantes para ucranianos e russos, mas também para o resto do mundo.

Nesta semana, a Microsoft revelou que detectou ataques cibernéticos contra a infraestrutura tecnológica ucranianos na quinta-feira (24), horas antes do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenar a invasão do país.

Ao mesmo tempo que se defende dos avanços russos em seu território, a Ucrânia também pediu a ajuda de voluntários para travar uma guerra cibernética. No último sábado (26), o ministro de Transformação Digital ucraniano, Mykhailo Fedorov, convocou um “exército de TI” para ajudar a Ucrânia no front digital.

Em uma mensagem postada no perfil oficial de Fedorov, há uma convocação de especialistas em tecnologia da informação dispostos a ajudarem os ucranianos. A mensagem encaminha para um canal de Telegram para que voluntários recebam tarefas para ajudar o país.

“Estamos criando um exército de TI. Nós precisamos de talentos digitais”

As primeiras missões já foram postadas no canal para os especialistas em tecnologia. “Nós continuamos lutando no front cibernético”, afirma o ministro ucraniano. As informações são da agência de notícias AFP e do portal de notícias G1.

