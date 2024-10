Segundo o Departamento de Estado dos EUA, o governo norte-americano promete “consequências severas” a um eventual ataque iraniano contra o território israelense.

“Apoiamos ativamente os preparativos para defender Israel contra esse ataque. Um ataque militar direto do Irã contra Israel terá consequências graves para o Irã”, declarou um alto funcionário do governo dos EUA.

Um porta-voz das Forças Armadas israelenses disse que Israel já espera uma resposta do Irã e ressaltou que o país está preparado “para qualquer ameaça”.

Operação terrestre

Israel lançou nesta terça-feira uma operação terrestre contra alvos específicos do Hezbollah no Sul do Líbano. A ação é realizada por tropas do Exército e conta com o apoio da Força Aérea.

Os militares israelenses enviaram uma ordem a moradores de mais de 20 cidades da região para que saiam imediatamente de suas casas “para a sua própria segurança”.