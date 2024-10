Mundo Israel realiza operação terrestre no Líbano e manda moradores de mais de 20 cidades deixarem suas casas

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

A determinação é para que os civis se desloquem para a margem Norte do rio Awali

Israel lançou nesta terça-feira (1º) uma operação terrestre contra alvos específicos do Hezbollah no Sul do Líbano. A ação é realizada por tropas do Exército e conta com o apoio da Força Aérea.

Os militares israelenses enviaram uma ordem a moradores de mais de 20 cidades da região para que saiam imediatamente de suas casas “para a sua própria segurança”.

A determinação é para que os civis se desloquem para a margem Norte do rio Awali, cuja saída para o mar fica praticamente no meio do caminho entre a fronteira com Israel e Beirute. Segundo Israel, o Hezbollah tem usado infraestrutura civil e residentes do Sul do Líbano como escudo humano.

O grupo extremista libanês reagiu à incursão terrestre israelense com disparos de mísseis direcionados, entre outras localidades, a Tel Aviv. A milícia Houthi, financiada pelo Irã e que atua no Iêmen, também afirmou ter disparado foguetes em direção ao território israelense.

O Hezbollah tem bombardeado o Norte de Israel desde outubro de 2023, em solidariedade aos integrantes do Hamas e às vítimas da guerra na Faixa de Gaza, iniciada depois que terroristas invadiram Israel, mataram civis e fizeram reféns. Israel vinha respondendo e repelindo os ataques.

A tensão na região aumentou nos últimos dias, com bombardeios israelenses contra alvos do Hezbollah em vários pontos do Líbano, incluindo a capital Beirute. Um dos ataques provocou a morte do chefe do grupo extremista, Hassan Nasrallah, na sexta-feira (27). Outras centenas de pessoas também morreram.

