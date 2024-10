Brasil Mais da metade dos motoristas brasileiros faz uso excessivo do acelerador

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

Acelerações bruscas resultam em um gasto maior de combustível e mais emissão de poluentes

Mais da metade dos motoristas brasileiros (55%) faz uso excessivo do pedal do acelerador, aponta uma pesquisa feita pela Mobs2, empresa que desenvolve tecnologias para promover a eficiência operacional na gestão de frotas.

Além do excesso de pressa e uma possível condução intempestiva e imprudente, o dado sobre o uso do acelerador revela que os motoristas não fazem bom aproveitamento da energia cinética do veículo em movimento, acelerando e freando desnecessariamente.

Além disso, a pesquisa revelou outros hábitos negativos que os condutores costumam repetir no Brasil. Outro dado que se destaca é que 10% dos motoristas monitorados na pesquisa também promoviam acelerações bruscas, o que resulta em um gasto maior de combustível e mais emissão de poluentes.

O levantamento foi feito com base no monitoramento de mais de 11 mil veículos e mais de 30 mil motoristas no País.

