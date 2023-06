Mundo Ataque de míssil russo mata menina de 2 anos e fere 22, diz Ucrânia

4 de junho de 2023

Foto: Ministério da Defesa da Ucrânia/Divulgação

Uma menina de 2 anos morreu e 22 pessoas ficaram feridas, incluindo cinco crianças, quando um míssil russo atingiu a cidade de Dnipro, no Centro da Ucrânia, disse o governador regional neste domingo (4).

“Durante a noite, o corpo de uma menina que tinha acabado de completar dois anos foi retirado dos escombros de uma casa”, escreveu Serhiy Lysak no canal de mensagens Telegram. Dezessete pessoas foram levadas ao hospital após o ataque a uma área residencial por mísseis de curto alcance, disse Lysak.

A guerra matou pelo menos 485 crianças na Ucrânia e feriu quase 1.500, disse o Gabinete do Procurador-Geral do país no domingo no Telegram.

O míssil atingiu dois prédios residenciais de dois andares na comunidade de Pidhorodnenska, destruindo-os parcialmente e danificando várias casas, carros e infraestrutura, disse Lysak.

“Mais uma vez, a Rússia prova que é um Estado terrorista”, escreveu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, no sábado, após os primeiros relatos das explosões.

Moscou e Kiev negam que suas forças militares tenham como alvo civis.

Fotos postadas nas redes sociais mostraram equipes de resgate trabalhando em um prédio destruído em meio a pilhas de materiais de construção retorcidos.

Após o ataque em Dnipro, a Rússia lançou uma nova onda de ataques aéreos noturnos contra o país. A Força Aérea da Ucrânia disse que destruiu mais da metade dos alvos aéreos.

Quatro dos seis mísseis de cruzeiro e três dos cinco drones Shahed de fabricação iraniana lançados pela Rússia foram abatidos, disse a força aérea no Telegram.

A Rússia atacou repetidamente a capital da Ucrânia desde maio, principalmente à noite, antes de uma contra-ofensiva ucraniana há muito esperada para recuperar o território, no que as autoridades ucranianas dizem ser uma tentativa de infligir sofrimento psicológico aos civis.

